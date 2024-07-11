Χαλκίδα: Άνδρας έπεσε σε πηγάδι - Δείτε φωτογραφίες

Ο 66χρονος υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε την ισορροπία του με αποτέλεσμα να βρεθεί μέσα στο πηγάδι, σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Χαλκίδας και μετά από επιχείρηση ο άνδρας απεγκλωβίστηκε. Από την πτώση προκλήθηκαν εκδορές στο σώμα του ενώ ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για προληπτικούς λόγους.

