Ένας 40χρονος συνελήφθη στην Επανομή Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για θανάτωση ζώου συντροφιάς.

Ως κηδεμόνας δύο σκύλων φαίνεται πως παραβίασε τους κανόνες ευζωίας δεσποζόμενων ζωών με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος ενός εξ αυτών. Κατά πληροφορίες, το νεκρό σκυλί είναι ράτσας πιτ – μπουλ. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται ότι έχασε το τετράποδο και όταν το εντόπισε ύστερα από μέρες ήταν νεκρό από ασιτία.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για φόνο και κακοποίηση ζώου συντροφιάς, σε βαθμό κακουργήματος, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, απ’ όπου πήρε προθεσμία και παραμένει κρατούμενος.

Στον ίδιο επιβλήθηκαν – επιπλέον – διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 31.300 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

