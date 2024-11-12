Λογαριασμός
Απίστευτο περιστατικό στον Χαλαργό: Παππούς πήρε... λάθος εγγόνι από βρεφονηπιακό σταθμό

Με χειροπέδες βρέθηκε ο 64χρονος και μια νηπιαγωγός, καθώς ο πρώτος παρέλαβε το λάθος βρέφος από τον βρεφονηπιακό και το κατάλαβε όταν έφτασε σπίτι

Βρεφονηπιακός

Του Μάκη Συνοδινού

Απίστευτο περιστατικό συνέβη χτες στον Χολαργό όταν 64χρονος παππούς πήγε στον βρεφονηπιακό σταθμό, προκειμένου να παραλάβει το εγγόνι του.
Ο 64χρονος, χωρίς να αντιληφθεί ότι δεν είναι το εγγόνι του, το παρέλαβε και αποχώρησε. 

Όταν έφτασαν σπίτι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο παππούς αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και πως δεν είχε πάρει το δικό του εγγόνι. Αμέσως επικοινώνησε με τον βρεφονηπιακό, όπου σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχαν αντιληφθεί το τι είχε συμβεί.

Τότε σήμανε στις αρχές συναγερμός, ενώ ενημερώθηκε και η μητέρα του βρέφους, που βρέθηκε σε λάθος σπίτι. Οι αστυνομικοί φόρεσαν χειροπέδες τόσο στον 64χρονο όσο και στη νηπιαγωγό.

