Το Σάββατο θα δικαστεί στο Αυτόφωρο ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι εξύβρισε και επιτέθηκε με γροθιές και κλοτσιές, σε έναν εθελοντή και έναν αντιδήμαρχο του Χαλανδρίου κατά τη διάρκεια Χριστουγεννιάτικης γιορτής στην κεντρική πλατεία. Μάλιστα σε βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνεται ο κατηγορούμενος να χαιρετά και ναζιστικά.

Σε βάρος του 35χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απειλή, εξύβριση, απλή σωματική βλάβη, όλα κατά συρροή, μετά από μήνυση που κατέθεσε ο δήμαρχος της περιοχής, κ. Σίμος Ρούσσος.

Σημειώνεται πως το δικαστήριο άφησε ελεύθερο τον κατηγορούμενο μέχρι τη δίκη, επιβάλλοντας τον περιοριστικό όρο της μη προσέγγισης με τους παθόντες.

H καταγγελία του δημάρχου Χαλανδρίου:

«Εξωφρενικό επεισόδιο από αστυνομικό με κουκούλα και πολιτικά που υπηρετεί στο ΑΤ Χαλανδρίου, παραμονιάτικα στο Χριστουγεννιάτικο χωριό μέσα στην πλατεία Χαλανδρίου.

Βίαιη λεκτική επίθεση, απειλές ότι “θα μας κάψει”, ύβρεις και ξυλοδαρμός του εθελοντή πολιτικής προστασίας ντυμένου Αη Βασίλη Α.Γρυλλάκη, του αντιδημάρχου πολιτικής προστασίας Χάρη Μαυρουδή και πολιτών επειδή του έκαναν παρατήρηση για την παράνομη και επικίνδυνη διέλευση υπηρεσιακής (πιθανότατα) μοτοσυκλέτας ανάμεσα σε δεκάδες παιδιά και γονείς που διασκέδαζαν στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του δήμου.

Στο βίντεο φαίνεται ό εν λόγω αστυνομικός με κουκούλα να βρίζει και να χαιρετά ναζιστικά αφού έχει υβρίσει, επιτεθεί και ξυλοκοπήσει όσους του επισήμαναν ότι δεν μπορεί να οδηγεί με μηχανάκι ανάμεσα σε δεκάδες μικρά παιδιά μέσα στην πλατεία Χαλανδρίου.

Έχω δώσει εντολή στο νομικό εκπρόσωπο του δήμου να καταθέσει μήνυση και μέχρι αυτή την στιγμή στο αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίου γίνονται καταθέσεις μαρτύρων.

Δεν φτάνει που τροχαία και αστυνομία είναι εντελώς ανύπαρκτες στον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης, παρά τις έγγραφες εκκλήσεις του δήμου, τώρα πέρασαν και στην ανοιχτή βία ενάντια σε όποιον τους κάνει παρατήρηση για την επικίνδυνη και παράνομη συμπεριφορά. Και όλα αυτά ανάμεσα σε δεκάδες μικρά παιδιά».

Πηγή: skai.gr

