Κανονικά λειτουργούν σήμερα, Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου τα σουπερμάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα από τις 9 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.

Τα ψώνια τους για τις γιορτές μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές και την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα, ενώ τα πολυκαταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά έως τις 20:00.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, το εορταστικό ωράριο είναι το εξής:

Παρασκευή 27/12/24: 09:00 – 21:00

Σάββατο 28/12/24: 09:00 – 18:00

Κυριακή 29/12/24: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 30/12/24: 09:00 – 21:00

Τρίτη (Παραμονή Πρωτοχρονιάς) 31/12/24: 09:00 – 18:00

Τετάρτη (Πρωτοχρονιά) 1/1/25: Αργία

Πέμπτη 2/1/25: Κλειστά



Πηγή: skai.gr

