Τι ώρα κλείνουν σήμερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ - Ανοιχτά και την Κυριακή

Ανοιχτά και την Κυριακή τα καταστήματα από τις 11 το πρωί για όσους θέλουν να κάνουν τα τελευταία ψώνια για την Πρωτοχρονιά - Ποιες ημέρες θα είναι κλειστά 

Εορταστικό ωράριο

Κανονικά λειτουργούν σήμερα, Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου τα σουπερμάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα από τις 9 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.

Τα ψώνια τους για τις γιορτές μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές και την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα, ενώ τα πολυκαταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά έως τις 20:00. 

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, το εορταστικό ωράριο είναι το εξής:

  • Παρασκευή 27/12/24: 09:00 – 21:00
  • Σάββατο 28/12/24: 09:00 – 18:00
  • Κυριακή 29/12/24: 11:00 – 18:00
  • Δευτέρα 30/12/24: 09:00 – 21:00
  • Τρίτη (Παραμονή Πρωτοχρονιάς) 31/12/24: 09:00 – 18:00
  • Τετάρτη (Πρωτοχρονιά) 1/1/25: Αργία
  • Πέμπτη 2/1/25: Κλειστά
     
