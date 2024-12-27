Διάρρηξη με «χρυσή» λεία σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων σε μεζονέτα στη Νέα Μάκρη.

Σύμφωνα με την καταγγελία του ιδιοκτήτη του σπιτιού, άγνωστοι δράστες παραβίασαν την μπαλκονόπορτα του ισογείου και αφού ερεύνησαν τους χώρους, αφαίρεσαν από το υπνοδωμάτιο, ένα πακτωμένο χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ, διάφορα κοσμήματα αξίας 92.000 ευρώ, κλειδιά από δυο αυτοκίνητα του, το ένα εξ αυτών Porsche , ένα φορητό υπολογιστή, και προσωπικά έγγραφα.

Οι δράστες αναζητούνται από τις αρχές.

