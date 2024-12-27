Σοβαρά προβλήματα παρουσιάστηκαν το πρωί της Παρασκευής στην οδό Εφέσου στη Νέα Σμύρνη λόγω σπασμένου αγωγού, με τον δρόμο να έχει μετατραπεί σε... ποτάμι.

Σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Βασίλη Τζουβάνου για τον ΣΚΑΪ, όλα ξεκίνησαν όταν έσπασε ο αγωγός ύδρευσης στην οδό Εφέσου, πλημμυρίζοντας μεγάλο τμήμα του δρόμου. Μέχρι και τις 7 το πρωί ο όγκος του νερού παρέμενε ιδιαίτερα μεγάλος και δημιούργησε πρόβλημα, τόσο στους οδηγούς όσο και στους κατοίκους. Πριν λίγα λεπτά ήρθε ένα συνεργείο της ΕΥΔΑΠ και έκλεισε τη βάνα του νερού, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο.

Όπως κατήγγειλε κάτοικος της περιοχής στην κάμερα του «Σήμερα», καλούσε την ΕΥΔΑΠ για πάνω από 40 λεπτά χωρίς ανταπόκριση. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστός ο χρόνος αποκατάστασης του προβλήματος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.