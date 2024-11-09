«Ο Γιάννης Μπουτάρης δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε από τη ζωή σήμερα το βράδυ, σε ηλικία 82 ετών, έχοντας δίπλα του την οικογένειά του» αναφέρεται σε ανάρτηση της οικογένειας Μπουτάρη, στη σελίδα του κτήματος Κυρ-Γιάννη για το θάνατο του πρώην δημάρχου Θεσσαλονίκης, του επιχειρηματία και οινοποιού.

«Οραματιστής, χαρισματικός, πρωτοπόρος, αντισυμβατικός, ο Γιάννης Μπουτάρης είναι η ιστορία, αλλά και η πηγή έμπνευσης της αναγέννησης του ελληνικού κρασιού. Και όχι μόνο. Μια ανεξάντλητη δύναμη της φύσης που απαντούσε στο μικρό της όνομα. Ο κυρ-Γιάννης θα βρίσκεται για πάντα στην καρδιά μας», συμπληρώνεται στην ίδια ανάρτηση.

Ποιός ήταν ο Γιάννης Μπουτάρης

Ο Γιάννης Μπουτάρης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη (1942). Ήταν απόφοιτος του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με δίπλωμα Οινολόγου από το Ινστιτούτο Οίνου (1967). Διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθυντής, Τεχνικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος της οικογενειακής επιχείρησης Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε. (1969 – 1996). Το 1996 αποχώρησε από την οικογενειακή εταιρεία και το 1998 ίδρυσε την «Κυρ-Γιάννη Α.Ε.», με τα ομώνυμα κρασιά και οινοποιεία στους ιδιόκτητους αμπελώνες στο Γιαννακοχώρι Νάουσας και στο Αμύνταιο, την οποία διευθύνουν σήμερα οι δύο του γιοί.

Ο Γιάννης Μπουτάρης διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος της Θεσσαλονίκης για δύο θητείες (2002-2006 και 2006-2010). Ηγήθηκε της παράταξης «Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη» κατά τις δημοτικές εκλογές του 2006 και του 2010 ως υποψήφιος δήμαρχος. Τον Νοέμβριο του 2010 εξελέγη δήμαρχος της Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά (θητεία 2011 – 2014) και το 2014 για δεύτερη φορά (θητεία 2014 – 2019).



Έχει διατελέσει Πρόεδρος και μέλος των διοικήσεων πολλών επαγγελματικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων από το 1980, όπως στη Συνέλευση των Αμπελοοινικών Περιφερειών της Ευρώπης, στη Διεθνή Ακαδημία Οίνου, στο Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στη W.W.F Greece, και στον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Μουσείου Ολοκαυτώματος της Ελλάδος. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, και της αστικής εταιρείας «Αρκτούρος», που έχει ως σκοπό την προστασία της καφετιάς αρκούδας και γενικότερα της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος. Έχει λάβει πολλές εθνικές και διεθνείς διακρίσεις.



Υπήρξε παντρεμένος με την Αθηνά Μιχαήλ, με την οποία απέκτησε 3 παιδιά. Κάποια στιγμή χώρισαν, αλλά αργότερα αποφάσισαν να συζήσουν και πάλι, χωρίς όμως να ξαναπαντρευτούν. Όταν η Αθηνά Μιχαήλ πέθανε, ο Γιάννης Μπουτάρης εκπλήρωσε την επιθυμία της να μην ταφεί θρησκευτικά αλλά να αποτεφρωθεί, κάτι που έγινε στην Βουλγαρία καθώς στην Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει αποτεφρωτήριο νεκρών. Έχει δηλώσει δημόσια ότι κατά τη δεκαετία του 1980 έπασχε από αλκοολισμό.

Το 2020 κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Πατάκη, σε συνεργασία με τη Μαρία Μαυρικάκη, η αυτοβιογραφία του Εξήντα χρόνια τρύγος, όπου ανιστορείται η ταραχώδης ζωή του και κυρίως η ενασχόλησή του οινοποιού κυρ Γιάννη με το αμπέλι και το κρασί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.