Η δικαιοσύνη απεφάνθη. Ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου που τον Νοέμβριο του 2021 προκάλεσε τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη, κρίθηκε ένοχος.

Ο οδηγός καταδικάστηκε σε συνολική φυλάκιση 34 μηνών με αναστολή, για το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη τον Νοέμβριο του 2021, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 65χρονος οδηγός άλλου αυτοκινήτου και να τραυματιστούν οκτώ (από τα 11) νήπια που μετέφερε.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματική βλάβη από αμέλεια (από υπόχρεο και κατά συρροή), με την αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, ενώ στον 51 ετών κατηγορούμενο αποδίδεται ότι παραβίασε σήμα στάσης πριν εισέλθει στον αυτοκινητόδρομο, με συνέπεια να «καρφωθεί» πάνω στο σχολικό λεωφορείο το όχημα που οδηγούσε ο 65χρονος και κινούταν στο ασφάλτινο έρεισμα, στη δεξιά πλευρά του δρόμου.

«Σταμάτησα στο STOP για να ελέγξω και δεν είδα τον θανόντα να κινείται στην ΛΕΑ. Μόλις βγήκα στη δεξιά πλευρά του δρόμου τον είδα από τον καθρέφτη μου να έρχεται και να μας χτυπάει. Δεν το περίμενα αυτό, η ΛΕΑ ήταν άδεια. Από τη στιγμή που είδα το αυτοκίνητο να έρχεται πάνω μας έκανα όσο πιο δεξιά μπορούσα» είπε στην απολογία του ο κατηγορούμενος οδηγός του σχολικού.

Πιστεύω ότι κάτι έπαθε (σ.σ. ο 65χρονος), έχασε τον έλεγχο και έπεσε στο λεωφορείο. Το λεωφορείο είναι έξι μέτρα, δεν το είδε; Είχα πολύ χαμηλή ταχύτητα, 5-10χλμ/ώρα».

Την ενοχή του είχε ζητήσει προηγουμένως και η εισαγγελέας της έδρας η οποία μεταξύ άλλων τόνισε ότι ο κατηγορούμενος όφειλε να έχει αυξημένη προσοχή, επειδή μετέφερε ανήλικους και είναι επαγγελματίας οδηγός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.