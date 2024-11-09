Λογαριασμός
Κατερίνη: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ορειβάτης μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Χωρίς τις αισθήσεις του εντόπισε η Πυροσβεστική άνδρα περίπου 55 ετών, σε μονοπάτι στον Όλυμπο, κοντά στο καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός.

Επιχείρηση Όλυμπος

Χωρίς τις αισθήσεις του εντόπισε η Πυροσβεστική άνδρα περίπου 55 ετών, σε μονοπάτι στον Όλυμπο, κοντά στο καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός. 

Στην επιχείρηση προσέγγισης και μεταφοράς του συμμετείχαν 12 μέλη της ΕΜΑΚ από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Λιτοχώρου και Κατερίνης, ενώ αναμένεται να τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

