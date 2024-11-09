Χωρίς τις αισθήσεις του εντόπισε η Πυροσβεστική άνδρα περίπου 55 ετών, σε μονοπάτι στον Όλυμπο, κοντά στο καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός.
Στην επιχείρηση προσέγγισης και μεταφοράς του συμμετείχαν 12 μέλη της ΕΜΑΚ από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Λιτοχώρου και Κατερίνης, ενώ αναμένεται να τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Πηγή: skai.gr
