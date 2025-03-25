Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έκρηξη από φιάλη υγραερίου σε εστιατόριο στο Χαλάνδρι - Δύο τραυματίες

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 22:50 - Μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία αντιμετωπίστηκε από την Πυροσβεστική

Πυροσβεστικό

Έκρηξη από φιάλη υγραερίου σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ σε εστιατόριο στο Χαλάνδρι.

Από την έκρηξη εκδηλώθηκε πυρκαγιά, την οποία έσπευσε άμεσα και αντιμετώπισε η Πυροσβεστική.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο τραυματίες, οι οποίοι τη στιγμή της έκρηξης, βρίσκονταν στην κουζίνα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο τραυματίες έχουν υποστεί ελαφρά εγκαύματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χαλάνδρι Έκρηξη εστιατόριο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark