Έκρηξη από φιάλη υγραερίου σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ σε εστιατόριο στο Χαλάνδρι.

Από την έκρηξη εκδηλώθηκε πυρκαγιά, την οποία έσπευσε άμεσα και αντιμετώπισε η Πυροσβεστική.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο τραυματίες, οι οποίοι τη στιγμή της έκρηξης, βρίσκονταν στην κουζίνα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο τραυματίες έχουν υποστεί ελαφρά εγκαύματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.