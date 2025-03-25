Ξεχωριστή στιγμή στη μαθητική παρέλαση της Λαμίας, η κίνηση μαθητή του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Λαμίας, ο οποίος σηκώθηκε από το αμαξίδιο με το οποίο παρήλαυνε και με τη βοήθεια συμμαθητή του, παρήλασε όρθιος μπροστά στους επισήμους κερδίζοντας το αυθόρμητο χειροκρότημα όλων των θεατών.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: Lamiareport.gr

