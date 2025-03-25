Λογαριασμός
Συγκλονιστική στιγμή από τη Λαμία: Μαθητής σηκώθηκε από αμαξίδιο και παρέλασε - Δείτε βίντεο

Ο μαθητής του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Λαμίας καταχειροκροτήθηκε από γονείς και παιδιά που παρακολουθούσαν την παρέλαση στη Λαμία

Λαμία

Ξεχωριστή στιγμή στη μαθητική παρέλαση της Λαμίας, η κίνηση μαθητή του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Λαμίας, ο οποίος σηκώθηκε από το αμαξίδιο με το οποίο παρήλαυνε και με τη βοήθεια συμμαθητή του, παρήλασε όρθιος μπροστά στους επισήμους κερδίζοντας το αυθόρμητο χειροκρότημα όλων των θεατών.

Δείτε το βίντεο:

@lamiareport.gr Δύναμη ψυχής από νεαρό μαθητή που σηκώθηκε από το αναπηρικό αμαξίδιο για να παρελάσει όρθιος!!! #lr #lamia #Lamiareport #news #greektiktok #tiktokgreece #centralgreece #fyp #fy #video #videoviral #greece #parade ♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr

Πηγή: Lamiareport.gr

