Ξεχωριστή στιγμή στη μαθητική παρέλαση της Λαμίας, η κίνηση μαθητή του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Λαμίας, ο οποίος σηκώθηκε από το αμαξίδιο με το οποίο παρήλαυνε και με τη βοήθεια συμμαθητή του, παρήλασε όρθιος μπροστά στους επισήμους κερδίζοντας το αυθόρμητο χειροκρότημα όλων των θεατών.
Δείτε το βίντεο:
@lamiareport.gr Δύναμη ψυχής από νεαρό μαθητή που σηκώθηκε από το αναπηρικό αμαξίδιο για να παρελάσει όρθιος!!! #lr #lamia #Lamiareport #news #greektiktok #tiktokgreece #centralgreece #fyp #fy #video #videoviral #greece #parade ♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr
