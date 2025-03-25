Λογαριασμός
Πάτρα: Απίστευτο περιστατικό σε λεωφορείο - 58χρονος χτύπησε γυναίκα με ρόπαλο

Ο δράστης αποπειράθηκε να επιτεθεί και στους αστυνομικούς, οι οποίοι έσπευσαν να τον συλλάβουν - Ο 58χρονος οδηγήθηκε στο τμήμα

Αστυνομία

Συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι σε λεωφορείο γραμμής αστικού ΚΤΕΛ στην Πάτρα https://www.skai.gr/tags/patraένας 58χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, o 58χρονος χωρίς μέχρι στιγμής να είναι γνωστός ο λόγος, χύπησε μία γυναίκα με ρόπαλο!

Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία ενώ ο 58χρονος αποπειράθηκε να χτυπήσει και τους αστυνομικούς με το ρόπαλο. 

Ο άνδρας συνελήθφη και οδηγήθηκε στο Β' αστυνομικό τμήμα όπου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του περί όπλων, για επικίνδυνη σωματική βλάβη και για βία κατά υπαλλήλων.

