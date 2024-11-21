Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση για την κάλυψη των θέσεων που περιλαμβάνονται στις προσκλήσεις 1ΠΔΑ/2024, 13ΠΔΑ/2024, 15ΠΔΑ/2024, 16ΠΔΑ/2024, 17ΠΔΑ/2024 και 18ΠΔΑ/2024 του ΑΣΕΠ που αφορούν στελέχη της δημόσιας διοίκησης.

Η εξέταση θα είναι κοινή για όλους τους υποψηφίους που υπέβαλαν αίτηση και θα πραγματοποιηθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις της «OTEAcademy» (Σπάρτης 1 και Πέλικα, 151 22, Μαρούσι Αττικής).

Η εξέταση θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις ενότητες δοκιμασιών (τεστ): Παραγωγικός Συλλογισμός, Επαγωγικός Συλλογισμός και Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων.

Για τις δύο πρώτες ενότητες η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω προσαρμοστικών τεστ (Computerized Adaptive Testing - CAT) και θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ή/και άλλου είδους κλειστού τύπου ερωτήσεων. Η τρίτη ενότητα θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι οποίες θα αφορούν προσομοίωση εργασιακών καταστάσεων.

Για την εξοικείωση των υποψηφίων με τις απαιτήσεις της διαδικασίας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στο κανάλι του ΑΣΕΠ στο Youtube παραδείγματα για κάθε εξεταζόμενη ενότητα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο έως τις 9:00 π.μ., άλλως δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος σ' αυτό.

Η συνολική διάρκεια της εξέτασης των τριών ενοτήτων δοκιμασιών είναι περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά και σε αυτή συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι εξοικείωσης για κάθε εξεταζόμενη ενότητα.

Δεν θα υπάρχει διάλειμμα μεταξύ των εξεταζόμενων ενοτήτων, ενώ δεν θα επιτρέπεται αποχώρηση των υποψηφίων πριν από την ολοκλήρωση της εξέτασης και των τριών ενοτήτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

