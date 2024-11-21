Θεσσαλονίκη: «Πράσινο φως» για την ανάπλαση της πρώην «Ζυθοποιίας ΦΙΞ»

Ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση της εμβληματικής ανάπλασης στις εγκαταστάσεις της πρώην «Ζυθοποιίας ΦΙΞ» στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, με την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ Δ' 805/2024), καθώς ενεργοποιείται πολεοδομικά η περιοχή και δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησής της.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με την πολεοδομική ρύθμιση η συνολική έκταση στις εγκαταστάσεις της πρώην «Ζυθοποιίας ΦΙΞ» αντιμετωπίζεται ως ενιαίο σύνολο, όπου μπορούν να συνυπάρχουν το ιστορικό βιομηχανικό συγκρότημα της πρώην ζυθοποιίας, με νέα κτήρια, ενώ αποδίδεται σε κοινή χρήση ο ακάλυπτος χώρος, δημιουργώντας εσωτερικές πλατείες.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, με το Προεδρικό Διάταγμα, μεταξύ άλλων:

- Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης στο οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) 34, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, το οποίο περιλαμβάνει κτήρια του βιομηχανικού συγκροτήματος «Ζυθοποιία ΦΙΞ» που έχουν χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, ιστορικά διατηρητέα μνημεία.

- Καταργούνται οι ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές και καθορίζονται νέες.

- Διασπάται το Ο.Τ. 34 σε δύο -στο Ο.Τ. 34 και στο Ο.Τ.34 Α- και δημιουργείται πεζόδρομος 5 μέτρων που τα συνδέει.

- Δημιουργείται κοινόχρηστος χώρος.

- Στο ΟΤ 34 Α καθορίζονται χρήσεις γης για: κατοικία, μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, διοίκηση, χώρους συνάθροισης κοινού/ συνεδριακά κέντρα, για εμπορικά καταστήματα/παροχής υπηρεσιών, ενώ δεν επιτρέπονται υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, όπως και εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων και εκθεσιακά κέντρα. Επίσης καθορίζονται χρήσεις για γραφεία, κέντρα έρευνας, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, για εστίαση, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Παράλληλα, στα διατηρητέα κτήρια του βιομηχανικού συγκροτήματος «Ζυθοποιία ΦΙΞ» επιτρέπεται και η χρήση για εργαστήρια ποτοποιίας και παγοποιίας.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Το βιομηχανικό συγκρότημα της πρώην ζυθοποιίας ΦΙΞ, κατασκευασμένο στα τέλη του 19ου αιώνα, βρίσκεται στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, στην πρώην βιομηχανική ζώνη της πόλης, σε κοντινή απόσταση από την ακτογραμμή και τον εμπορικό λιμένα. Αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα βιομηχανικής και οικοδομικής αρχιτεκτονικής της εποχής, αλλά και σύμβολο της βιομηχανικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, από τον 19ο αιώνα στους βασικούς τομείς παραγωγής της, αλευρόμυλοι ΑΛΑΤΙΝΙ, κλωστοϋφαντουργία ΥΦΑΝΕΤ, ζυθοποιία ΦΙΞ. Συγχρόνως, αποτελεί το κυριότερο σημείο αναφοράς της δυτικής βιομηχανικής ζώνης της νεότερης πόλης της Θεσσαλονίκης, στο β' ήμισυ του 19ου αιώνα, λιμάνι, τελωνείο, παλιός σιδηροδρομικός σταθμός, δίκτυα υποδομής, φωταέριο, ύδρευση, παγοποιία, αλευροβιομηχανία, βυρσοδεψεία. Το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επαναφέρει το θέμα της αξιοποίησης του βιομηχανικού συγκροτήματος της πρώην ζυθοποιίας ΦΙΞ, στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό τη διάσωσή του ως τεκμήριο της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, της οικοδομικής ιστορίας και της βιομηχανικής ανάπτυξης της πόλης, στον 19ο αι., που αντανακλά τα ευρωπαϊκά βιομηχανικά πρότυπα της εποχής. Επιδιώκουμε την αποκατάσταση και επανάχρησή του συγκροτήματος - τοπόσημου της δυτικής εισόδου της Θεσσαλονίκης. Έτσι, αναβαθμίζουμε το πολιτιστικό περιβάλλον της πόλης και του λιμένος της, πέραν της αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου. Η δρομολογούμενη, μετά και την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, ανάπλαση στις εγκαταστάσεις δημιουργεί ένα νέο πολιτιστικό τοπόσημο στη Θεσσαλονίκη με έντονο αναπτυξιακό πρόσημο. Αναβαθμίζει, ουσιαστικά, και το πολιτιστικό αποτύπωμα της πόλης, καθώς πέραν της αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου, στον προγραμματισμό περιλαμβάνεται η ενσωμάτωση σύγχρονων πολιτιστικών χρήσεων».

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, δήλωσε πως «Με το Προεδρικό Διάταγμα για την πρώην "Ζυθοποιίας ΦΙΞ" στη Θεσσαλονίκη ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου με χαρακτηριστικά μητροπολιτικής ανάπλασης, που μπορεί να συμβάλει στη συνολική αναβάθμιση της πόλης, δημιουργώντας ένα νέο τοπόσημο. Διασώζονται και αξιοποιούνται τα ιστορικά, εγκαταλελειμμένα διατηρητέα κτίσματα της ζυθοποιίας, ενώ με τον καθορισμό χρήσεων γης για κατοικία, αναψυχή, μικρές αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, εμπορικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες, τουριστικά καταλύματα και χώρους γραφείων, δίνεται η δυνατότητα ανέγερσης νέων κτηρίων, δημιουργώντας ένα γενικό σύνολο, όπου συνυπάρχει το παλαιό με το νέο. Παράλληλα, προβλέπονται κοινόχρηστοι χώροι με πεζόδρομο και πλατείες, όπου οι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν για τις επισκέψεις τους στον χώρο της ανάπλασης. Συντονισμένα και μεθοδικά, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνδράμει, αποφασιστικά, στην υλοποίηση αναπτυξιακών έργων που βελτιώνουν την εικόνα και το επίπεδο των πόλεών μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

