Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 50χρονος, ο οποίος την περασμένη Δευτέρα δολοφόνησε τη μητέρα του στο διαμέρισμά τους στο Χαϊδάρι.

Ο καθ ομολογίαν δολοφόνος φέρεται να ισχυρίστηκε ενώπιον του ανακριτή ότι μαχαίρωσε την 84χρονη για να τη λυτρώσει από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε. Ισχυρισμό τον οποίο είχε προβάλει και όταν συνελήφθη από τους αστυνομικούς τους οποίους είχε καλέσει.ο ίδιος μετά τη στυγερή δολοφονία.

«Κουράστηκα να τη φροντίζω, επιτέλους λυτρώθηκε από τα προβλήματα της», είχε πει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη είχε άνοια και ο 50χρονος είχε αναλάβει τη φροντίδα της και έμενε μαζί της σε διαμέρισμα 3ου ορόφου στην οδό Σωκράτους, στο Χαϊδάρι.

Ο ίδιος, αφού μαχαίρωσε και σκότωσε τη μητέρα του, κάλεσε την αστυνομία και ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν στο κρεβάτι της νεκρή την ηλικιωμένη γυναίκα, με τραύμα στο λαιμό. Εντοπίστηκε και το όπλο του εγκλήματος, ένα μαχαίρι.

Ακολούθως, ο δράστης συνελήφθη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.