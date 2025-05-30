Το «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση αφιερωμένη στη συμπερίληψη και την αυτοεκπροσώπηση των ανάπηρων ατόμων, το Σάββατο 31 Μαΐου στις 16.55, στον ΣΚΑΪ, υποδέχεται τη Χρυσέλλα Λαγαρία.

Δείτε το trailer:

Η Χρυσέλλα Λαγαρία είναι συνιδρύτρια της ΚΟΙΝΣΕΠ Black Light, μιας κοινωνικής επιχείρησης με σκοπό την προώθηση της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης ατόμων με οπτική βλάβη – και όχι μόνο. Παράλληλα, μαζί με τον Θοδωρή Τσάτσο, συνδημιουργεί και συμπαρουσιάζει τη δημοφιλή σειρά podcast «Ζούμε, ρε!», δίνοντας φωνή στις καθημερινές εμπειρίες των αναπήρων ανθρώπων στην Ελλάδα, με χιούμορ, τόλμη και αλήθεια.

Η Γεωργία Καλτσή και ο Γιώργος Καπουτζίδης τη συναντούν και συζητούν για τη διαδρομή της, τα εμπόδια και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ακόμα, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα της ΔΕΗ «Έμφυλη βία & Αναπηρία». Για τη Χρυσέλλα Λαγαρία μιλούν επίσης:

Ο Θοδωρής Τσάτσος, συνεργάτης Black Light, podcaster.

Ο Γιάννης Καπνιάς, συνιδρυτής Black Light.

Η Μαριάννα Ξενάκη, μουσικός, τραγουδίστρια και φίλη της Χρυσέλλας.

Η Σοφία Δήμτσα, Διευθύντρια εταιρικών σχέσεων & Επικοινωνίας ΔΕΗ.

Τα επεισόδια της εκπομπής «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ είναι διαθέσιμα στο skai.gr/tv και στον ΣΚΑΪ HYBRID. Ακόμα, μέσα από την ιστοσελίδα και την υβριδική τηλεόραση, παρέχονται υπηρεσίες προσβασιμότητας για όλους: με ειδικούς υπότιτλους (CC), νοηματική και ακουστική περιγραφή (AD).

Συντελεστές

Παρουσίαση: Γεωργία Καλτσή, Γιώργος Καπουτζίδης

Σύμβουλοι περιεχομένου: Γρηγόρης Χρυσικός, Σπύρος Νταντανίδης

Αρχισυνταξία: Μελπομένη Μαραγκίδου

Σκηνοθεσία: Πάνος Τσιροζίδης, Σπύρος Νταντανίδης

Διευθ. Φωτογραφίας: Δημήτρης Ζωγραφάκης

Διευθ. Παραγωγής: Αλέξανδρος Νταβρής

Executive Producer: Πέτρος Αδαμαντίδης

Παραγωγή: ELC Productions

Παραγωγοί: Νίκος Βερβερίδης | Κωνσταντίνος Τζώρτζης



«ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ

Κάθε Σάββατο στις 16.55, στον ΣΚΑΪ



