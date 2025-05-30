Αύξηση 7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 σημείωσαν τον Μάρτιο εφέτος τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ τα τροχαία ανήλθαν σε 900. Σε αυτά καταγράφηκαν:

- 43 νεκροί (αύξηση 19,4%),

- 38 βαριά τραυματίες (μείωση 9,5%) και

- 1.030 ελαφρά τραυματίες (αύξηση 3,4%).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.