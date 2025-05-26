Του Μάκη Συνοδινού

Άνδρας ηλικίας 50 ετών τηλεφώνησε το πρωί της Δευτέρας στην αστυνομία και ομολόγησε πως σκότωσε την 84χρονη μητέρα του στο Χαϊδάρι.

Στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν στο κρεβάτι της νεκρή την ηλικιωμένη γυναίκα. Εντοπίστηκε και το όπλο του εγκλήματος, ένα μαχαίρι.

Ο 50χρονος έχει συλληφθεί, ενώ η πρώτη εικόνα είναι πως ο δράστης μαχαίρωσε τη μητέρα του στο λαιμό.

Το αποτρόπαιο έγκλημα σημειώθηκε σε διαμέρισμα 3ου ορόφου στην οδό Σωκράτους, η οποία έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις.

Γειτόνισσα της οικογένειας μιλώντας σε δημοσιογράφους ανέφερε πως ήταν μια ήσυχη οικογένεια «αλλά μέσα στα σπίτια τους δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβαίνει».

Σημείωσε πως ο 50χρονος φρόντιζε τη μητέρα του. «Είχε άνοια, ήταν καλός άνθρωπος, καλή οικογένεια, έχω σκάσει», λέει η γυναίκα.



Πηγή: skai.gr

