Συνελήφθη 27χρονος που έτρεχε με 191 χλμ στην περιφερειακή Υμηττού

Συνελήφθη χθες το βράδυ, από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα 191 χλμ/ώρα επί της περιφερειακής Υμηττού, στην περιοχή της Παλλήνης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 27χρονος κινούνταν με 191 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.
Στον οδηγό του οχήματος επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β' Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
