Έγκλημα στο Χαϊδάρι: «Τη σκότωσα για να τη γλιτώσω» είπε ο 50χρονος μητροκτόνος

Του Μάκη Συνοδινού

«Τη σκότωσα για να τη γλιτώσω». Αυτή ήταν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η απάντηση του 50χρονου μητροκτόνου στους αστυνομικούς όταν τον ρώτησαν γιατί σκότωσε την 84χρονη μητέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη είχε άνοια και ο 50χρονος είχε αναλάβει τη φροντίδα της και έμενε μαζί της σε διαμέρισμα 3ου ορόφου στην οδό Σωκράτους, στο Χαϊδάρι.

Ο ίδιος, αφού μαχαίρωσε και σκότωσε τη μητέρα του, κάλεσε την αστυνομία και ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν στο κρεβάτι της νεκρή την ηλικιωμένη γυναίκα, με τραύμα στο λαιμό. Εντοπίστηκε και το όπλο του εγκλήματος, ένα μαχαίρι.

Ακολούθως, ο δράστης συνελήφθη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.