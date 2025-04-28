Χρυσοχοΐδης: 9.422 οι γυναίκες αστυνομικοί - Πρωταγωνίστριες στον εκσυγχρονισμό της ΕΛ.ΑΣ

Ανάρτηση για τη νέα πολιτική που στοχεύει στην ενδυνάμωση της θέσης της γυναίκας στην Ελληνική Αστυνομία και την αποτύπωση των αποτελεσμάτων της υλοποίησής της με αριθμούς, έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Αναλυτικά αναφέρει:

Καλημέρα και καλή εβδομάδα,

Σήμερα θα σας παρουσιάσω έναν διαφορετικό «απολογισμό», την επίμονη προσπάθεια ενίσχυσης της θέσης της γυναίκας στην Ελληνική Αστυνομία. Από τον Ιούλιο του 2019 η Κυβέρνηση ξεκίνησε μια συστηματική προσπάθεια για την πρακτική ενίσχυση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας, αλλά και στη δημόσια διοίκηση και γενικότερα στο δημόσιο τομέα.

Η Ελληνική Αστυνομία είναι Σώμα Ασφαλείας, ανήκει δηλαδή σε αυτά που παραδοσιακά θεωρούνταν “σκληρά” και “ανδροκρατούμενα” επαγγέλματα και σε έναν βαθμό έτσι ήταν. Για πολλά χρόνια η γυναίκα είχε έναν υποστηρικτικό ρόλο, κυρίως σε υπηρεσίες γραφείου, ενώ και ποσοτικά εκπροσωπούσε έναν μικρό αριθμό του Σώματος. Μια τάση που άρχισε να αλλάζει, αργά όμως, μετά την καθιέρωση της εισαγωγής στις Σχολές της Αστυνομίας μέσω του συστήματος των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας τον γενικό σχεδιασμό για την προώθηση της ισότητας των φύλων, αλλά και εναρμονιζόμενοι με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως αυτή που προσδιόρισε εκ νέου το ύψος για να ενταχθεί μια γυναίκα στην Ελληνική Αστυνομία, υιοθετήθηκε μια νέα πολιτική για την ενδυνάμωση της θέσης της γυναίκας στην Ελληνική Αστυνομία. Αυτή η προσπάθεια έχει δύο βασικούς άξονες. Από τη μια την αύξηση του αριθμού των γυναικών που εντάσσονται στην Αστυνομία και από την άλλη την τοποθέτηση γυναικών σε θέσεις ευθύνης και σε επιχειρησιακές υπηρεσίες, ακόμη και σε αυτές που θεωρούνται ως οι πλέον απαιτητικές.

Ας δούμε λοιπόν την αποτύπωση της θέσης της γυναίκας στην Αστυνομία με αριθμούς:

Σήμερα υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία 9.422 γυναίκες αστυνομικοί, 16% του συνόλου του προσωπικού του Σώματος. Από αυτές οι 2.372 είναι αξιωματικοί (δλδ. το 25% των γυναικών αστυνομικών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες είναι 16%).

Η Διευθύντρια του Επιτελικού Γραφείου του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας είναι- για πρώτη φορά - γυναίκα, η Εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας είναι γυναίκα, 80 γυναίκες αξιωματικοί είναι Διοικητές Αστυνομικών Υπηρεσιών, 73υπηρετούν στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β.), 4 στο Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) και 4 στα Ελικόπτερα/Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το 2023 το ποσοστό των γυναικών Δοκίμων στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας είναι 6,7%. Το 2024 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατακόρυφα, φτάνοντας στο 48%!

Το 2024, δύο γυναίκες αναλαμβάνουν για πρώτη φορά καθήκοντα Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας.

Στο σύνολο των 109 Ταξίαρχων οι 19 είναι γυναίκες. Οι 18 από αυτές προήχθησαν στον βαθμό με τις κρίσεις του 2025 και αποτελούσαν το 50% επί του συνόλου των Ταξίαρχων που προήχθησαν.

Το 2025 για πρώτη φορά γυναίκα αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύντριας στη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής (πρώην Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, μίας από τις πλέον κομβικές επιχειρησιακές υπηρεσίες της Αστυνομίας).

Τέσσερις γυναίκες Ταξίαρχοι τοποθετήθηκαν το 2025 ως Διευθύντριες σε κομβικές Διευθύνσεις του Επιτελείου του Αρχηγείου της Αστυνομίας. Μία γυναίκα Ταξίαρχος ανέλαβε Διοικητής σε Σχολή της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Παρά την πρόοδο, όμως, η ανάγκη για συνεχή αναθεώρηση πολιτικών, θεσμικών πρακτικών και νοοτροπιών παραμένει επιτακτική, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και ουσιαστική ισότητα στην πράξη. Η συμμετοχή των γυναικών δεν είναι απλώς ζήτημα ισότητας. Αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για μια πιο ανθρώπινη, δίκαιη και κοινωνικά ευαίσθητη αστυνόμευση. Γι’ αυτόν τον λόγο θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις γυναίκες αστυνομικούς με κάθε τρόπο, γιατί οι γυναίκες είναι πρωταγωνίστριες στον εκσυγχρονισμό και στη μετεξέλιξη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κλείνοντας, θυμίζω πως για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, η ενδυνάμωση των θυμάτων διαφόρων μορφών διαπροσωπικής βίας και κυρίως της ενδοοικογενειακής, το 70% των οποίων είναι γυναίκες, είναι πρώτη προτεραιότητα. Αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της νέας φιλοσοφίας Κοινωνικής Αστυνόμευσης.

