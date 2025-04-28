Με νέο «πρόσωπο» ετοιμάζεται να υποδεχτεί και πάλι τους χιλιάδες επισκέπτες της Νέας Παραλίας ο «Κήπος του Νερού», ένα σημείο που αγαπήθηκε θερμά λόγω του καταρράκτη, των τεχνητών λιμνών και των φυτών που κέντριζαν το ενδιαφέρον του κόσμου της Θεσσαλονίκης, αλλά σταδιακά, με το πέρασμα του χρόνου, άρχισε να «μαραζώνει» και να παραμελείται.

Αυτό το διάστημα ολοκληρώθηκε μέρος των απαραίτητων εργασιών για την αποκατάσταση των συσσωρευμένων προβλημάτων και την «αναγέννηση» του χώρου. Μεταξύ άλλων, συντηρήθηκαν η ξύλινη πέργκολα, οι δεξαμενές και τα μηχανήματα, καθαρίστηκε ο καταρράκτης, απομακρύνθηκε το παχύ στρώμα αλάτων, ενώ λειτούργησε και πάλι ο φωτισμός.

Απομένουν πλέον να τοποθετηθούν το ειδικό χώμα και τα φυτά στις λίμνες που θα δώσουν στον συγκεκριμένο κήπο την παλιά του αίγλη, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόδρομος Νικηφορίδης. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα αγοραστούν τα νούφαρα, διαφόρων ειδών ίριδες, ελοδέες, κολοκασίες, ώστε να ολοκληρωθεί η μεταμόρφωση.

Παράλληλα, κατά μήκος του πλακόστρωτου της Νέας Παραλίας τοποθετήθηκαν οι νέες κουκουναριές στη θέση των παλιών που είχαν ξεραθεί, ενώ άμεσα ξεκινά η συντήρηση των Ομπρελών του Ζογγολόπουλου, του γνωστού γλυπτού που δεσπόζει στο παραλιακό μέτωπο και έχει πολυφωτογραφηθεί από κατοίκους και επισκέπτες.

Κάποιες από τις Ομπρέλες έχουν υποστεί ζημιές και θα ταξιδέψουν μέσα στο επόμενο διάστημα στην Αθήνα για να επισκευαστούν, ώστε να επιστρέψουν και πάλι στη βάση τους πλήρως ανανεωμένες.

Τέλος, αναμένεται να φυτευτούν στον «Κήπο του Απογευματινού Ήλιου», εκεί όπου βρίσκεται και το μνημείο των Τεμπών, περίπου 1.500 στίπες, αλλά και να φωτιστεί παραπάνω ο «Κήπος των Γλυπτών». «Ήταν βούληση και επιθυμία της δημοτικής αρχής να επανέλθει σε γενικές γραμμές η εικόνα της Νέας Παραλίας, την οποία απολαμβάνουν οι πολίτες», υπογράμμισε ο κ. Νικηφορίδης.



Πηγή: skai.gr

