Με drones και ειδικά μηχανήματα ξεκίνησαν σήμερα οι έλεγχοι στις Βούτες Κρήτης, προκειμένου να συλλεχθούν τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να καταλάβουν οι αρμόδιοι φορείς τα αίτια του ανησυχητικού φαινομένου των ρηγματώσεων που εμφανίστηκαν ξαφνικά, χωρίς σεισμική δραστηριότητα.

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας ξεκίνησαν οι αυτοψίες με αφορμή τις ρηγματώσεις που εντοπίζονται σε δρόμους και σπίτια τα τελευταία 24ωρα. Ήδη στην περιοχή πετάει drone, προκειμένου να αποτυπωθεί το σημείο των ρηγματώσεων, ενώ μέσα στην ημέρα στους ελέγχους θα προστεθούν εξοπλισμός και μηχανήματα για καταγραφή και έλεγχο των δεδομένων.

Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε στην περιοχή μία ακόμη σύσκεψη παρουσία του προέδρου της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου, καθηγητή Ευθύμιου Λέκκα, αλλά και του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη, των αντιδημάρχων Γιώργου Σισαμάκη και Μανόλη Χαιρετή, του προέδρου των Βουτών και μελών του Τοπικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τον δήμο Ηρακλείου, θα κατατεθεί αίτημα στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - ΔΑΕΦΚ προκειμένου στην περιοχή να φτάσουν και μηχανικοί της Διεύθυνσης, για να κάνουν αυτοψίες και να προχωρήσουν στους επίσημους χαρακτηρισμούς κτιρίων. Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό, θα γίνει αίτημα μέσω της ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Η επισκόπηση των μηχανικών της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Ηρακλείου ξεκίνησε από νωρίς το πρωί, από το σχολείο και τα κοινόχρηστα κτίρια και χώρους, με τον δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό να τονίζει ότι προτεραιότητα είναι η ασφάλεια, γνωστοποιώντας ότι μετά από έλεγχο μηχανικών της τεχνικής υπηρεσίας, έγινε σύσταση στους ιδιοκτήτες τεσσάρων σπιτιών να μην παραμείνουν μέσα σε αυτά.

Όπως ανέφερε ο κ. Λέκκας, κατά τη διάρκεια της ημέρας θα είναι γνωστά τα αίτια του φαινομένου: «Τα αίτια θα τα ξέρουμε σήμερα. Λίγο ως πολύ μπορεί να προδιαγραφούν. Είναι οι μεγάλες μορφολογικές κλίσεις, είναι η γεωλογική τομή, είναι οι διαρρήξεις που υπάρχουν στις μάργες του Ηρακλείου, όπως λέγεται το πέτρωμα που είναι εδώ. Είναι το νερό το οποίο διεισδύει στο υπέδαφος. Όλα αυτά συμμετέχουν στη διαδικασία εκδήλωσης των φαινομένων. Από εκεί και πέρα, το κρίσιμο είναι να παρατηρούμε συνεχώς ποια είναι η εξέλιξη του φαινομένου και στη συνέχεια να δούμε με ποιες διαδικασίες θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή ποια είναι τα ενδεικνυόμενα μέτρα που πρέπει να πάρουμε προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο».

Ο κ. Λέκκας δήλωσε ότι η Γενική Γραμματεία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι θετική στην κήρυξη έκτακτης ανάγκης για τις Βούτες και αναφέρθηκε αναλυτικά στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός της ημέρας. «Θα γίνει η κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Θα υποβληθεί το αίτημα από τον κ. δήμαρχο στην Γενική Γραμματεία και η Γενική Γραμματεία είναι θετική στο να κηρυχθεί η περιοχή. Σήμερα θα γίνουν δύο δράσεις. Η πρώτη δράση αφορά την αποτύπωση της περιοχής από αέρος με μεγάλα drones τα οποία θα φέρουν οι συνεργάτες μου. Η αποτύπωση αυτή θα μας επιτρέψει, και ήδη την κάναμε ως ένα βαθμό αλλά με μικρότερα μηχανήματα, να έχουμε πλήρη άποψη του χώρου σε τρισδιάστατο επίπεδο. Στη συνέχεια οι μηχανικοί του δήμου, και εμείς μαζί, θα αποτυπώσουν τις επιπτώσεις σε κατασκευές και κτίρια. Εμείς θα αποτυπώσουμε ουσιαστικά τις διαρρήξεις που υπάρχουν στο έδαφος προκειμένου να γίνουν δυναμικές και γεωμετρικές αναλύσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε το αίτιο του φαινομένου και βέβαια να δούμε και την εξέλιξη του που είναι πολύ σημαντική για το χωριό» σημείωσε ο κ. Λέκκας.

Πάντως, κλιμάκιο της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Ηρακλείου από έξι πολιτικούς μηχανικούς πραγματοποίησε επισκόπηση από το νηπιαγωγείο των Βουτών, την εκκλησία, την παιδική χαρά, τους αύλειους χώρους, εκεί όπου υπάρχει συνάθροιση κοινού, αλλά η ίδια αυτοψία συμπεριέλαβε και όλα τα κατοικημένα σπίτια στα οποία διαπιστώθηκε πρόβλημα.

Τα βασικά σενάρια που εξετάζονται

Τέσσερα σενάρια εξετάζουν οι αρχές σχετικά με το φαινόμενο των ρηγματώσεων.

Το πρώτο, που είναι και το επικρατέστερο, κάνει λόγο για καθίζηση του εδάφους η οποία προκάλεσε τις ρωγμές σε δέκα σπίτια, σε δρόμους πεζοδρόμια και αυλές.

Το δεύτερο σενάριο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τον σεισμολόγο, Άκη Τσελέντη, ο οποίος σε ανάρτησή του αναφέρει πως η περιοχή δεν βυθίζεται αλλά ανυψώνεται: «Στην ευρύτερη περιοχή στις Βούτες υπάρχουν αρκετά (μη ενεργά) ρήγματα με διευθύνσεις Β-Ν τα οποία εντοπίσαμε αλλά δεν δώσαμε καμία δημοσιότητα για να μην τρομάξει ο κόσμος. Είχαμε βρει ότι η ευρύτερη περιοχή στις Βούτες ανυψώνεται πολύ λίγο ενώ η περιοχή του λιμανιού πέφτει».

Το τρίτο σενάριο αναφέρει πως οι ρηγματώσεις έγιναν από διαρροή νερού που προκάλεσε την υποχώρηση εδάφους. Αυτό το σενάριο δεν είναι πολύ πιθανό, ωστόσο εξετάζονται τα πάντα.

Τέταρτο και τελευταίο σενάριο είναι η διαφορική καθίζηση, ένα φαινόμενο στο οποίο το έδαφος υποχωρεί ανομοιόμορφα.

Δύο ρήγματα 150 μέτρων

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν εντοπιστεί δύο ρήγματα περίπου 150 μέτρων το κάθε ένα στην περιοχή των Βουτών με τον κ. Λέκκα να δηλώνει πως πρόκειται για ένα καθαρά γεωλογικό φαινόμενο που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Είναι ένα φαινόμενο που έχουμε πολλές φορές στον ελληνικό χώρο, που χαρακτηρίζεται από κατολισθητικά φαινόμενα. Είναι ένα φαινόμενο μοναδικό, γιατί έχουμε δύο ρωγμές ουσιαστικά μήκους 150 μ. περίπου. Αυτές οι ρωγμές έχουν διαρρήξει το έδαφος, τεχνικά έργα,κατασκευές, δημόσιους χώρους και την εκκλησία του χωριού. Είναι διαρρήξεις που ουσιαστικά οφείλονται σε κάποια μορφή κατολισθητικού φαινομένου, χωρίς να μπορούμε να προσδιορίσουμε αυτή τη στιγμή πώς λειτουργεί το φαινόμενο», είπε ο κ. Λέκκας μιλώντας στο MEGA.

Κάτοικοι έφυγαν από τα σπίτια τους

Μέχρι στιγμής οι έντονες ρηγματώσεις έχουν παρατηρηθεί σε τουλάχιστον δέκα σπίτια στην περιοχή, σε δρόμους, πεζόδρομους κ.ά. ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι κάτοικοι έφυγαν προσωρινά από το σπίτι τους τόσο για την ασφάλειά τους όσο και για να βοηθήσουν τα ειδικά κλιμάκια των τεχνικών και εμπειρογνωμόνων να κάνουν την δουλειά τους.

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, όπως ανέφερε και χθες σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους θα προχωρήσει άμεσα σε κατάθεση αιτήματος – μέσω της Περιφέρειας Κρήτης – προκειμένου να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: skai.gr

