Στιγμές τρόμου έζησε μια 22χρονη στα Εξάρχεια το βράδυ της Παρασκευής όταν της επιτέθηκε ένας 36χρονος αλλοδαπός ο οποίος την έριξε στο έδαφος και επιχείρησε να τη βιάσει.

Η απόπειρα βιασμού έγινε σε σημείο με κόσμο και ευτυχώς δύο νεαροί παρενέβησαν, τον ακινητοποίησαν και τον παρέδωσαν στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η 22χρονη δέχτηκε την επίθεση στην οδό Σόλωνος, σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους των Εξαρχείων, καθώς επέστρεφε σπίτι της, στην Αγία Παρασκευή.

Ο 36χρονος, υπήκοος Συρίας, σταμάτησε μπροστά από τις τρεις φίλες, τους έκοψε το δρόμο, άρπαξε την 22χρονη από το χέρι και με τη βία την έριξε στο έδαφος, ενώ όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, φώναζε πως θέλει να κάνει σεξ μαζί της. Ταυτόχρονα, προσπαθούσε να της βγάλει τα ρούχα.

Οι δύο φίλες της προσπάθησαν να τη βοηθήσουν, αλλά δεν κατάφεραν να απομακρύνουν το δράστη, καθώς ήταν σε έξαλλη κατάσταση.

Το θύμα τον χτυπούσε με τα χέρια και τα πόδια, αλλά ο επίδοξος βιαστής δεν σταματούσε. Οι φίλες της ζήτησαν βοήθεια από τον κόσμο που περνούσε από την οδό Σόλωνος και έβλεπε το σκηνικό της επίθεσης.

Τελικά, δύο νεαροί κατάφεραν να απομακρύνουν τον 36χρονο αλλοδαπό από την πεσμένη στο έδαφος κοπέλα και να τον ακινητοποιήσουν.

Λίγο αργότερα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που πέρασαν χειροπέδες στον άντρα, ο οποίος προσήχθη στο Τμήμα Ασφάλειας Εξαρχείων, σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη.

Ο 36χρονος ζούσε νόμιμα στην Ελλάδα με πολιτικό άσυλο που του είχε χορηγηθεί το 2022.

Πηγή: skai.gr

