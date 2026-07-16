Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης: Είσοδος στην κατηγορία των ελληνικών αποσταγμάτων

Το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά ποτών διευρύνει περαιτέρω η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ). Μετά την ένταξη της Πειραϊκής Μικροζυθοποιίας και της CRETANKINGS, η εταιρεία ανέλαβε και τη στρατηγική συνεργασία με τη SanMiguel, μία από τις κορυφαίες διεθνείς premium μάρκες μπύρας, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στην αγορά HoReCa και στο οργανωμένο λιανεμπόριο.

Παράλληλα, η ΕΖΑ προχωρά σε συνεργασία με την Ποτοποιΐα ΠΙΛΑΒΑΣ ΑΒΕΕ, αναλαμβάνοντας την αποκλειστική εμπορία και διανομή των προϊόντων «PILAVAS» στο κανάλι HoReCa στην ελληνική αγορά. Την ίδια στιγμή, η EZA εξετάζει την είσοδό της στα malt beverages (ποτά βύνης) ενώ αναζητά συνεργασίες για την παραγωγή μη αλκοολούχων ποτών ιδιωτικής ετικέτας.

«Η εμπιστοσύνη που μάς δείχνουν διεθνείς και ελληνικοί συνεργάτες, όπως η San Miguel και ο ιστορικός οίκος ΠΙΛΑΒΑΣ, αποτελεί αναγνώριση της αξιοπιστίας, της εμπορικής δυναμικής και των προοπτικών της ΕΖΑ. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας να δημιουργούμε αξία για τους καταναλωτές, τους συνεργάτες, τους ανθρώπους μας και την ελληνική οικονομία. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην παραγωγή μας στην Αταλάντη, στους ανθρώπους μας και στην ανάπτυξη ελληνικών και διεθνών brands, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για το επόμενο κεφάλαιο της πορείας της ΕΖΑ» δήλωσε εχθές στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης ο διευθύνων σύμβουλος Συμβούλου της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, Νικήτας Ασπιώτης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το 2025 ήταν μια χρονιά στρατηγικών επιλογών για την ΕΖΑ. Σε μια ιδιαίτερα απαιτητική αγορά, η ΕΖΑ επέλεξε συνειδητά να επενδύσει στη δημιουργία αξίας, δίνοντας προτεραιότητα στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ενίσχυση της λειτουργικής της αποδοτικότητας και στη διαμόρφωση ενός ακόμη πιο ισχυρού χαρτοφυλακίου προϊόντων και συνεργασιών. «Η σημαντική βελτίωση των οικονομικών μας αποτελεσμάτων επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική αυτή αποδίδει» ανέφερε ο κ. Ασπιώτης.

Την περυσινή χρονιά, η εταιρεία ενίσχυσε τη θέση της, βελτίωσε σημαντικά τα οικονομικά της αποτελέσματα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το επόμενο στάδιο της αναπτυξιακής της πορείας. Συγκεκριμένα, κατέγραψε σταθερό EBITDA στα 2,43 εκατ., ενώ το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBIT) επέστρεψε σε θετικό πρόσημο. Παράλληλα, οι προ φόρων ζημιές μειώθηκαν κατά 54%, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που δίνει έμφαση στη δημιουργία αξίας και όχι αποκλειστικά στην αύξηση του όγκου πωλήσεων.

Καθοριστικό ρόλο στη χρηματοοικονομική ενίσχυση της εταιρείας διαδραμάτισε η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 7 εκατ. ευρώ, η οποία ενίσχυσε τα ίδια κεφάλαια και τη ρευστότητα της ΕΖΑ. Παράλληλα, η αναχρηματοδότηση του δανεισμού προσέθεσε επιπλέον 5 εκατ. ευρώ στο κεφάλαιο κίνησης, δημιουργώντας ακόμη πιο ισχυρές βάσεις για την υλοποίηση του επενδυτικού και εμπορικού σχεδιασμού της.

Η θετική πορεία της εταιρείας αποτυπώθηκε και στις εμπορικές της επιδόσεις. Κατά το 2025, η ΕΖΑ κατέγραψε αύξηση 8% στις πωλήσεις μπύρας στο κανάλι της εστίασης, με αιχμή τις συσκευασίες φιάλης και βαρελιού, ενώ στο οργανωμένο λιανεμπόριο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 19%, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τα εμπορικά σήματα ΕΖΑ και PILS HELLAS. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν τη δυναμική των brands της εταιρείας και τη στρατηγική της επιλογή να επενδύει στην αξία, την ποιότητα και την ενίσχυση της παρουσίας της σε όλα τα κανάλια της αγοράς.

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη ελληνική ζυθοποιία, η οποία εξελίχθηκε δυναμικά την τελευταία 10ετία. Με παραγωγικό δυναμικό 80 εκατομμύρια λίτρα και ένα διευρυμένο δίκτυο διανομής, καλύπτει το σύνολο της χώρας. Στην εταιρεία απασχολούνται περισσότεροι από 140 σπουδαίοι, καταρτισμένοι εργαζόμενοι. Τα τελευταία χρόνια στο εργοστάσιό της στην Αταλάντη εγκατέστησε δυο νέες, υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής, οι οποίες διασφαλίζουν απόλυτα την ευελιξία, ασφάλεια και ποιοτική ανωτερότητα των προϊόντων της και εντάσσονται στο συνολικό πλάνο επενδύσεων της εταιρείας, που ξεπερνούν τα 31,9 εκατ. ευρώ την τελευταία δεκαετία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.