Η Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ανακοίνωσε την Πέμπτη άλμα 77,4% στα κέρδη δεύτερου τριμήνου σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις, καθώς η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών παγκοσμίως συνεχίζει να καταγράφει το ένα ιστορικό ρεκόρ μετά το άλλο.



Ακολουθούν τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου της TSMC σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις της LSEG StarMine SmartEstimates:

Έσοδα: 1,27 τρισεκατομμύρια νέα δολάρια Ταϊβάν (39,45 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) έναντι 1,264 τρισεκατομμυρίων νέων δολαρίων Ταϊβάν

Καθαρά κέρδη: 706,56 δισεκατομμύρια νέα δολάρια έναντι 632,64 νέων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα καθαρά κέρδη του τεχνολογικού γίγαντα της Ταϊβάν για το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο έκαναν ρεκόρ για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο, και αυξήθηκαν κατά 23,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.



Τα έσοδα αυξήθηκαν στα 1,27 τρισεκατομμύρια δολάρια Ταϊβάν, σημειώνοντας αύξηση 36% από τα 933,79 δισεκατομμύρια δολάρια Ταϊβάν την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι προηγμένες τεχνολογίες — 7 νανομέτρων και κάτω — αντιπροσώπευαν το 77% των συνολικών εσόδων από πλακίδια πυριτίου (wafer), ανέφερε η εταιρεία.



Οι μετοχές της TSMC, οι οποίες έχουν κερδίσει πάνω από 58% μέχρι στιγμής φέτος, αυξήθηκαν κατά 1,23% την Πέμπτη.



Η πολυτιμότερη εταιρεία της Ασίας επωφελείται από την ισχυρή ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (AI) που κατασκευάζει για παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς, συμπεριλαμβανομένων των Nvidia, Apple και Broadcom



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.