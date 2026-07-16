Την ανησυχία του για τις επιπτώσεις των τελευταίων εξελίξεων στο Στενό του Ορμούζ στην παγκόσμια οικονομία, τη ναυτιλία και το εμπόριο εξέφρασε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ), επισημαίνοντας ότι η αυξανόμενη γεωοικονομική αβεβαιότητα μεταφράζεται σε υψηλότερο κόστος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Σε ανακοίνωσή του, το επιμελητήριο αναφέρει ότι ο αποκλεισμός ή οποιαδήποτε διαταραχή στη λειτουργία του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος, από το οποίο διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και σημαντικό μέρος των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου, δημιουργεί νέες πιέσεις στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες.

Σύμφωνα με το ΕΒΕΠ, οι εξελίξεις έχουν ήδη οδηγήσει σε αύξηση των ασφαλίστρων πολεμικού κινδύνου και των ναύλων, ενώ ναυτιλιακές εταιρείες αναπροσαρμόζουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους. Οι επιβαρύνσεις αυτές μεταφέρονται σταδιακά στο κόστος των εισαγωγών, στις τιμές της ενέργειας, των πρώτων υλών και των καταναλωτικών προϊόντων, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

Το Επιμελητήριο υπογραμμίζει ότι για την Ελλάδα οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς ο ελληνόκτητος στόλος κατέχει ηγετική θέση στις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ η ελληνική οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ομαλή λειτουργία των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών. Η αύξηση του κόστους μεταφοράς επηρεάζει, όπως σημειώνει, τόσο τις εισαγωγές ενέργειας όσο και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εξαγωγών, της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών logistics.

Το ΕΒΕΠ καλεί τις επιχειρήσεις να προετοιμαστούν για μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας, δίνοντας έμφαση στη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των logistics και στην αποτελεσματική διαχείριση του κόστους. Παράλληλα, ζητάει στενότερο συντονισμό μεταξύ κυβερνήσεων, ευρωπαϊκών θεσμών, ναυτιλιακής κοινότητας και επιχειρηματικών φορέων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του διεθνούς εμπορίου.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε: «Οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ επιβεβαιώνουν ότι, η οικονομία και το εμπόριο επηρεάζονται, πλέον, περισσότερο από τις γεωοικονομικές αποφάσεις, παρά από τις παραδοσιακές στρατιωτικές ισορροπίες. Η μετάβαση από τα "διόδια" στα εμπορικά deals μπορεί να αλλάζει τη μορφή της οικονομικής πίεσης, δεν μειώνει όμως τον βαθμό αβεβαιότητας, όταν η ελεύθερη ναυσιπλοΐα εξακολουθεί να δοκιμάζεται. Για την ελληνική ναυτιλία, που μεταφέρει σημαντικό μέρος των παγκόσμιων ενεργειακών φορτίων, κάθε αύξηση του γεωπολιτικού κινδύνου συνεπάγεται υψηλότερα ασφάλιστρα, μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος και αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας. Για την αγορά σημαίνει ακριβότερες μεταφορές, πιθανές καθυστερήσεις στις παραδόσεις και νέες πιέσεις στις τιμές. Η ΕΕ οφείλει να κινηθεί με ενιαία στρατηγική, ενισχύοντας την ενεργειακή της ασφάλεια, διαφοροποιώντας τις πηγές προμήθειας και προστατεύοντας τις διεθνείς θαλάσσιες εμπορικές οδούς. Η Ελλάδα, ως κορυφαία ναυτιλιακή δύναμη και βασική πύλη εμπορίου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, πρέπει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις σχετικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Η μεγαλύτερη απειλή της οικονομίας είναι η αύξηση του κόστους της αβεβαιότητας. Απαιτείται, λοιπόν, ψυχραιμία και ευρωπαϊκός συντονισμός».

Πηγή: skai.gr

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