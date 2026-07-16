Ο Χέγκσεθ επιβάλλει ετήσιο έλεγχο… τεστοστερόνης στους στρατιωτικούς άνω των 30

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα υποχρεωτικού ετήσιου ελέγχου για την ανεπάρκεια τεστοστερόνης σε όλα τα στελέχη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ηλικίας 30 ετών και άνω, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της σωματικής και ψυχικής ανθεκτικότητας του προσωπικού.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο ανάρτησε με τον χαρακτηριστικό τίτλο «High-T Department of War» (σ.σ. Υπουργείο Πολέμου... Υψηλής Τεστοστερόνης), ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι η μείωση της τεστοστερόνης αποτελεί φυσιολογική συνέπεια της ηλικίας και ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να συμβάλει ώστε οι στρατιώτες να βρίσκονται «στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους».

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής, οι εξετάσεις θα ενταχθούν στις ετήσιες ιατρικές αξιολογήσεις για όσους έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους. Όσοι διαγνωστούν με χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ακολουθήσουν θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης (TRT), η οποία θα παραμένει προαιρετική. Παράλληλα, στρατιωτικοί κάτω των 30 ετών θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν οι ίδιοι να εξεταστούν.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το αμερικανικό Υπουργείο Υγείας επιδιώκει να χαλαρώσει τους περιορισμούς στη χορήγηση θεραπείας υποκατάστασης τεστοστερόνης σε άνδρες με χαμηλές τιμές που σχετίζονται με την ηλικία, στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ για ευκολότερη πρόσβαση στις συγκεκριμένες θεραπείες.

Ωστόσο, η εξαγγελία προκάλεσε άμεσες πολιτικές αντιδράσεις, αλλά και ερωτήματα από την ιατρική κοινότητα.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η διάγνωση του υπογοναδισμού απαιτεί συγκεκριμένα κλινικά κριτήρια και ότι η θεραπεία τεστοστερόνης δεν ενδείκνυται για κάθε άνδρα με χαμηλή τιμή στις εξετάσεις, καθώς συνοδεύεται από πιθανούς κινδύνους και ανεπιθύμητες ενέργειες.

Σφοδρή κριτική από τους Δημοκρατικούς

Οι εντονότερες αντιδράσεις προήλθαν από τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι κατηγόρησαν τον Χέγκσεθ για πολιτική αντίφαση.

Η βουλευτής Σάμερ Λι σχολίασε ειρωνικά: «Δηλαδή τώρα υποστηρίζετε την ορμονοθεραπεία που επιβεβαιώνει το φύλο;»

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η γερουσιαστής, αλλά και βετεράνος του αμερικανικού στρατού, Τάμι Ντάκγουορθ, λέγοντας: «Εμένα αυτό μου ακούγεται σαν φροντίδα που επιβεβαιώνει το φύλο.»

Οι δηλώσεις τους παραπέμπουν στην απόφαση του ίδιου του Χέγκσεθ να αποκλείσει τα τρανς άτομα από την ενεργό στρατιωτική υπηρεσία, παρότι πολλά από αυτά λαμβάνουν επίσης ορμονικές θεραπείες στο πλαίσιο της ιατρικής τους φροντίδας.

Το «High-T Department» έγινε... στόχος στο διαδίκτυο

Η ονομασία που επέλεξε ο Αμερικανός υπουργός για την ανακοίνωσή του δεν πέρασε απαρατήρητη.

Το σύνθημα «High-T Department of War» προκάλεσε κύμα σαρκαστικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να αναρωτιούνται εάν το Πεντάγωνο εγκαινιάζει πρόγραμμα στρατιωτικής ετοιμότητας ή... καμπάνια ανδρικής ευεξίας της λίμπιντο.

Το ειρωνικό στοιχείο, όπως σχολιάζουν αρκετοί αναλυτές στις ΗΠΑ, είναι ότι η κυβέρνηση εμφανίζεται να αντιμετωπίζει θετικά την ορμονική θεραπεία όταν αφορά τη βελτίωση της απόδοσης των στρατιωτικών που ανήκουν στο αρσενικό φύλλο, ενώ την ίδια στιγμή απορρίπτει αντίστοιχες θεραπείες όταν συνδέονται με τα δικαιώματα των τρανς ατόμων.

Η αντίφαση αυτή αποτέλεσε το βασικό σημείο της πολιτικής κριτικής, επισκιάζοντας ακόμη και την ουσία της εξαγγελίας.

Με άλλα λόγια, ο Χέγκσεθ που ήθελε να ανοίξει μια συζήτηση για τη φυσική κατάσταση των στρατιωτών, τελικά βρέθηκε να δίνει εξηγήσεις για το αν η νέα του πολιτική αποτελεί... την πιο απρόσμενη μορφή ορμονοθεραπείας που έχει εγκρίνει ποτέ το Πεντάγωνο.



Πηγή: skai.gr

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