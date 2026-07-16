Σήμερα στις 12 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό για τις ρωγμές που έχουν παρουσιαστεί σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη λόγω των έργων για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό.

Οι κάτοικοι της Κυψέλης εκφράζουν φόβο για τις ρηγματώσεις που έχουν εμφανιστεί σε δεκάδες κτίρια, γεγονός που χθες προκάλεσε την παρέμβαση εισαγγελέα.

Η Ελληνικό Μετρό είχε δηλώσει πως δεν υπάρχει πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια που εμφάνισαν τις ρωγμές.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Βασίλειος Πισσάνος, ιδιοκτήτης διαμερίσματος σε μία από τις περίπου είκοσι επηρεασμένες πολυκατοικίες της περιοχής, περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια το δράμα που βιώνουν οι κάτοικοι, οι οποίοι νιώθουν απροστάτευτοι απέναντι στην κατασκευαστική κοινοπραξία.

«Τρεις φορές ζητήσαμε τις μετρήσεις και μας τις αρνήθηκαν»

Η περιπέτεια για τον κ. Πισσάνο και τους συνιδιοκτήτες του κτιρίου ξεκίνησε την περασμένη άνοιξη, όταν ο μετροπόντικας πέρασε κάτω από τα θεμέλιά τους.

«Τον Μάρτη του '26, κατά το πέρασμα του μετροπόντικα κάτω από την πολυκατοικία μας, διαπιστώσαμε πάρα πολλές φθορές σε όλη σχεδόν την πολυκατοικία και στα διαμερίσματα και στους κοινόχρηστους χώρους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Από εκείνη τη στιγμή, ξεκίνησε ένας δικαστικός και γραφειοκρατικός γολγοθάς για να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν την ασφάλεια των σπιτιών τους. Όπως καταγγέλλει ο ίδιος «εμείς επανειλημμένα με email ζητούσαμε τα στοιχεία των μετρήσεων για να δούμε τη στατικότητα του κτιρίου, εάν είναι ασφαλές το κτίριό μας μετά το πέρασμα του μετροπόντικα. Δεν δοθήκανε ποτέ. Γραπτώς μας απαντάγανε ότι πρόκειται για κάποια γεωλογικά φαινόμενα, χωρίς να μας δίνουν τα στοιχεία. Έχουμε στείλει ήδη τρία email. Η απάντησή τους είναι η ίδια, ότι είναι γεωλογικά τα φαινόμενα και δεν μπορούμε να σας δώσουμε τις μετρήσεις. Ζητήσαμε, αφού δεν θέλετε να μας τις δώσετε, να τις δούμε. Ούτε αυτό δεχτήκανε».

«Δεν είναι ωραίο να ξυπνάς και να βλέπεις ρωγμές – Ο φόβος γίνεται επί δύο»

Η άρνηση των υπευθύνων να μοιραστούν τα στοιχεία των μετρήσεων έχει επιβαρύνει δραματικά την ψυχολογική κατάσταση των κατοίκων, ανάμεσα στους οποίους, όπως λέει, βρίσκονται μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι.

«Εμείς ζούμε αυτή τη στιγμή σε έναν τρόμο, να το πω έτσι. Δεν θέλω να είμαι τόσο πολύ τραγικός, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ζούμε στην αβεβαιότητα», εξομολογείται ο κ. Πισσάνος. «Είναι πλέον ψυχολογικό το ζήτημα. Υπάρχει φόβος. Στις πολυκατοικίες ζουν παιδιά, οικογένειες, μεγάλης ηλικίας άνθρωποι που δεν ξέρουν, αύριο απλώς τι τους ξημερώνει. Δεν είναι ωραίο πράγμα να ξυπνάς κάθε πρωί και να βλέπεις ρωγμές στους τοίχους και στα πλακάκια».

Ο ίδιος εξηγεί ότι η έλλειψη επίσημων εγγράφων γιγαντώνει την ανασφάλειά τους: «Όταν εγώ δεν ξέρω επίσημα και γραπτώς ότι η πολυκατοικία μου δεν έχει θέμα, καταλαβαίνετε ότι ο φόβος γίνεται επί δύο».

Ρωγμές 6 εκατοστών - «Όχι» σε πρόχειρα μερεμέτια

Οι κάτοικοι υπογραμμίζουν ότι οι ζημιές στα κτίρια της Κυψέλης δεν είναι απλές αισθητικές αμυχές, αλλά τομές που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των διαμερισμάτων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, το κόστος αποκατάστασης ξεπερνά τις 10.000 ευρώ ανά ιδιοκτησία.

«Έχουν ανοίξει οι τοίχοι πέντε εκατοστά, έξι εκατοστά. Αυτό για να φτιαχτεί δεν είναι ότι το στοκάρουμε και το βάφουμε. Πρέπει να ξεστρωθεί όλος ο τοίχος, να μπουν ειδικά πλέγματα μέσα. Υπάρχουν διαμερίσματα που έχουν υποστεί πολλές ζημιές, σε πόρτες, σε παράθυρα, σε τοίχους, σε πλακάκια. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να αναλάβει η Κοινοπραξία», υπογραμμίζει ο κ. Πισσάνος.

Ωστόσο, οι κάτοικοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν σε κανένα συνεργείο να ξεκινήσει εργασίες αν δεν διασφαλιστεί πρώτα η δομική σταθερότητα των πολυκατοικιών:

«Δεν θα μπει κανένας στο σπίτι μας, σε κανέναν, εάν δεν έχουμε επίσημα και γραπτώς τα στοιχεία των μετρήσεων όσον αφορά τη στατικότητα των κτιρίων, των πολυκατοικιών, που στον αριθμό στη γύρω περιοχή είναι είκοσι. [...] Δεν μπορούμε να βάλουμε κάποιον στο σπίτι μας αν δεν ξέρουμε ότι το κτίριό μας δεν έχει θέμα στατικότητας. Αυτό ζητάμε. Δεν ζητάμε τίποτα παράλογο».

Καταλήγοντας, ο κ. Πισσάνος εκφράζει την εύλογη απορία του για τη στάση της εταιρείας, καθώς η εξαγωγή των συγκεκριμένων δεδομένων είναι τεχνικά ζήτημα ελάχιστων λεπτών: «Αυτά τα συστήματα και οι μετρήσεις μπαίνουν σε συστήματα πλέον ERP και συστήματα λογισμικών που έχουν οι μεγάλες εταιρείες και αυτά μπορούν να δοθούν μέσα σε μία μέρα, τα οποία δεν μας τα δίνουν».

Πηγή: skai.gr

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