Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατ' επάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και συνακόλουθες εκβιαστικές συμπεριφορές στη Θεσσαλονίκη.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων το ένα εκ των δυο αρχηγικών, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται και το έτερο αρχηγικό μέλος.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, κατ’ επάγγελμα εκβίαση και τοκογλυφία, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, επιβλαβή φάρμακα και παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία, από την οποία προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης χορηγούσαν χρηματικά ποσά με τοκογλυφικούς όρους και σε περιπτώσεις αδυναμίας αποπληρωμής προέβαιναν σε εκβιαστικές και απειλητικές ενέργειες, απαιτώντας υπέρογκα χρηματικά ποσά από τα θύματά τους.

Ακολούθησε πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, από την οποία διακριβώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022 είχαν συγκροτήσει δομημένη ομάδα με διαρκή δράση και καθορισμένους ρόλους, με σκοπό τη συστηματική τέλεση τοκογλυφικών πράξεων και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Πιο αναλυτικά, οι κατηγορούμενοι παρείχαν έντοκα χρηματικά ποσά, με επιτόκια που υπερέβαιναν κατά πολύ το νόμιμο επιτρεπτό όριο, ενώ σε περιπτώσεις αδυναμίας καταβολής των οφειλομένων παρέτειναν μονομερώς τις προθεσμίες αποπληρωμής, επιβάλλοντας επιπρόσθετους τόκους και ασκώντας έντονες πιέσεις προς τους οφειλέτες, εκμεταλλευόμενοι την οικονομική τους ανάγκη, με σκοπό τη λήψη παράνομων οικονομικών ωφελημάτων, δυσανάλογων προς το αρχικά χορηγηθέν κεφάλαιο.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε ενέργειες που καταδείκνυαν προσπάθεια νομιμοποίησης των εσόδων που αποκόμιζαν από την εγκληματική τους δραστηριότητα. Ειδικότερα, πραγματοποιούσαν μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και καταθέσεις, με σκοπό την αποσύνδεση των χρημάτων από την αρχική παράνομη προέλευσή τους και τη δυσχέρανση της ιχνηλάτησής τους, επιδιώκοντας να τους προσδώσουν εικόνα νομιμοφάνειας.

Επίσης, αποκτούσαν κινητή περιουσία, κυρίως οχήματα, χωρίς να προκύπτει επαρκής αιτιολόγηση της πηγής χρηματοδότησης, βάσει των δηλωθέντων εισοδημάτων, των φορολογικών στοιχείων και των διαθέσιμων τραπεζικών δεδομένων τους. Επιπλέον, χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές πλατφόρμες στοιχηματισμού, επιδιώκοντας την εμφάνιση των παράνομων χρηματικών ποσών ως κέρδη από τυχερά παίγνια, ενώ διατηρούσαν νόμιμες επιχειρήσεις μέσω των οποίων αναμείγνυαν τα παράνομα έσοδα με τα νόμιμα εισοδήματα, μεταφέροντας χρηματικά ποσά στους αντίστοιχους εταιρικούς λογαριασμούς, με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στη νόμιμη οικονομική δραστηριότητα και την κάλυψη επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους, ως εξής:

31χρονος, ο οποίος αναζητείται, αποτελούσε ένα από τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, που συντόνιζε τη διάθεση των χρηματικών κεφαλαίων, τα οποία χορηγούνταν με τοκογλυφικούς όρους, καθώς και τη διαδικασία της είσπραξης των απαιτούμενων χρηματικών ποσών από τα θύματα,

34χρονος, ο οποίος αποτελούσε επίσης αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, συμμετείχε στη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τη διαχείριση των απαιτήσεων, την παράταση των προθεσμιών αποπληρωμής και την είσπραξη των οφειλομένων χρηματικών ποσών,

33χρονος, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος συμμετείχε στην τοκογλυφική δραστηριότητα, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος από την παράνομη δράση της,

30χρονος, είχε τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ της οργάνωσης και των θυμάτων, αναλαμβάνοντας την παράδοση των χρηματικών ποσών, την είσπραξη των οφειλών και την απόδοσή τους στα υπόλοιπα μέλη, διατηρώντας μέρος των παράνομων εσόδων, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε προβεί και σε μεμονωμένες τοκογλυφικές πράξεις και

25χρονη, μέλος της οργάνωσης, η οποία έχοντας πλήρη γνώση της εγκληματικής της δραστηριότητας, υποβοηθούσε τη δράση της, συμμετέχοντας στην παραλαβή χρηματικών ποσών για λογαριασμό της οργάνωσης, ενώ παράλληλα μεσολαβούσε για την εξεύρεση ενδιαφερόμενων προσώπων προς χορήγηση χρημάτων με τοκογλυφικούς όρους.

Για τον τερματισμό της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης των συλλεχθέντων στοιχείων, οργανώθηκε την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε η παράδοση προσημειωμένου χρηματικού ποσού ύψους 20.000 ευρώ, το οποίο, βάσει συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων, προοριζόταν για την εξόφληση εκκρεμούς οφειλής. Κατά την εξέλιξη της επιχείρησης, ο 30χρονος παρέλαβε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς. Ακολούθησε σωματική έρευνα κατά την οποία κατασχέθηκε το προσημειωμένο ποσό.

Ακολούθησαν έρευνες σε οικίες, οχήματα, καθώς και σωματικές έρευνες, κατά τις οποίες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως προϊόν νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

21 κινητά τηλέφωνα,

πλήθος καρτών SIM,

4 αποδεικτικά κατάθεσης τραπεζικού ιδρύματος,

2 τιμολόγια πώλησης,

δελτίο τυχερού παιγνίου,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

tablet,

2 επαγγελματικοί καταμετρητές χαρτονομισμάτων,

φύλλο επιταγής,

3 αποδείξεις είσπραξης από τυχερό παίγνιο, με αντίστοιχες αποδείξεις πληρωμής κερδών, συνολικής αξίας 8.875,29 ευρώ,

χειρόγραφες σημειώσεις,

167 δισκία και 81 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων,

2 χρυσές λίρες και

το χρηματικό ποσό των 37.280 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

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