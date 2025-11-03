Εξελίξεις από πλευράς Δικαιοσύνης αναμένονται τα επόμενα 24ωρα για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive αναμένονται εντάλματα σύλληψης για τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται η παράδοσή τους πριν την εκτέλεση των ενταλμάτων, ακόμη και νωρίτερα από την Πέμπτη και αφού πρώτα γίνει στα Χανιά και η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Τρίτης, στον Αλικιανό Χανίων.

Οι τρεις που συνεχίζουν να αναζητούνται, είναι ο 27χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας που εξερράγη η βόμβα και δύο αδέρφια του, ηλικίας 19 και 29 ετών.

Στη σχετική δικογραφία ως κατηγορούμενοι αναφέρονται επίσης ο 25χρονος αδερφός τους, ο οποίος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, αλλά και ο έτερος τραυματίας του ΠΑΓΝΗ, ηλικίας 30 ετών, ξάδερφος των τεσσάρων αδερφών.

Οι βασικές κατηγορίες αφορούν τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από κοινού.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε, ως βασικός εμπλεκόμενος αναφέρεται και ο δολοφονημένος Φανούρης Καργάκης.

Έρευνες σε τρία σπίτια και μια σύλληψη

Την ίδια ώρα, drone της ΕΛ.ΑΣ «σαρώνει» τις δύσβατες περιοχές στα ορεινά του Ψηλορείτη. Επίσης, οι έρευνες της αστυνομίας επεκτείνονται σε σπίτια και σε άλλες περιοχές, αλλά και σε χώρους που θα μπορούσαν να καταφύγουν τα τρία αδέλφια που αναζητούνται για εμπλοκή στο αιματηρό περιστατικό με βάση τη δικογραφία που σχημάτισε η αστυνομία, μαζί με τους δύο συγγενείς τους.

Επίσης, σήμερα πραγματοποιήθηκε έρευνα σε τρία σπίτια στην περιοχή του Ρεθύμνου, που ανήκουν σε συγγενείς των τριών που αναζητούνται με την ελπίδα ότι μπορεί να εντοπίζονταν, αλλά δεν βρέθηκαν.

Συνελήφθη, ωστόσο, ένας από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε ένα πιστόλι των 9 mm, που όμως δεν προκύπτει να σχετίζεται με την ένοπλη συμπλοκή.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείου η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, οι έρευνες θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλες τις περιοχές όπου θα μπορούσαν να έχουν καταφύγει τα τρία αδέλφια, αλλά και άλλα πρόσωπα που θεωρείται βέβαιο από τους αρμόδιους αξιωματικούς, οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση, ότι εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη σύλληψη των κατηγορουμένων οι έρευνες θα ανοίξουν και σε αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες, ορεινά καταφύγια και σε άλλους χώρους.

«Δεν θα σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να συλληφθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό» τόνισε η κυρία Δημογλίδου.

Σε αυτή τη φάση, πάντως, ο μεγάλος πονοκέφαλος της αστυνομίας είναι το πως θα διαχειριστεί την κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά το μακελειό, καθώς και από τις δύο οικογένειες υπάρχει μεγάλη οργή και τα πράγματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα αν υπάρξει η παραμικρή χαλάρωση από πλευράς αρχών.

Με drone στην κηδεία η ΕΛ.ΑΣ

Για το λόγο αυτό η κηδεία του 39χρονου έγινε σήμερα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ ισχυρά μέτρα έχουν προγραμματιστεί και για την κηδεία της 56χρονης από την άλλη οικογένεια, που θα γίνει αύριο στα Χανιά.

Drone, αποτέλεσε το τρίτο «μάτι» των αστυνομικών δυνάμεων από αέρος και «χτένιζε» καθ’ όλη τη διάρκεια της κηδείας τις παρυφές των Βοριζίων αλλά και τα σοκάκια στις γειτονιές των δύο εμπλεκόμενων οικογενειών και γενικότερα «τσέκαρε» την παραμικρή κίνηση που εντόπιζε μέσα στα στενά δρομάκια.

Ειδικές δυνάμεις έφθασαν μέχρι και έξω από το κοιμητήριο του χωριού προκειμένου να επέμβουν άμεσα σε περίπτωση που συμβεί κάτι κακό.

Το χωριό παραμένει «φρούριο» και μετά την τέλεση της κηδείας υπήρξε ανασύνταξη δυνάμεων και εκπονήθηκε νέος σχεδιασμός για τους στόχους-φύλαξης καθ΄όλη τη διάρκεια της νύχτας, με αιχμή του δόρατος την περιφρούρηση των κατοικιών μελών των δύο οικογενειών.

Πηγή: skai.gr

