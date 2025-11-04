Μετωπική σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στις 8.30 μ.μ. στην Παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Αθήνας στο ύψος της Βιοκαρπέτ.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα (εκ των οποίων τα δύο σοβαρά) και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με τη καθοδήγηση της τροχαίας, καθώς στο οδόστρωμα έχουν πέσει λάδια, καθώς και καύσιμα μετά τη σφοδρή σύγκρουση η οποία έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Πηγή: skai.gr

