Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Νοεμβρίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά - Ανατολή ήλιου: 06:54 - Δύση ήλιου: 17:23

Εορτολόγιο

Σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο, η εκκλησία τιμά στη μνήμη του Οσίου Ιωαννικίου του Μεγάλου του εν Ολύμπω. 

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

  • Οι Άγιοι Νίκανδρος, Επίσκοπος Μύρων, και Ερμαίος, Πρεσβύτερος, οι Ιερομάρτυρες
  • Ο Άγιος Πορφύριος ο Μίμος, προστάτης των ηθοποιών
  • Ο Άγιος Ιωάννης ο Βατάτζης, βασιλέας και ελεήμονας
  • Ο Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης ο Ομολογητής, ο εν Δράμα

Ανατολή ήλιου: 06:54 - Δύση ήλιου: 17:23
Σελήνη 13.4 ημερών

