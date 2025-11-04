Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Νοεμβρίου

Σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο, η εκκλησία τιμά στη μνήμη του Οσίου Ιωαννικίου του Μεγάλου του εν Ολύμπω.
Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:
- Οι Άγιοι Νίκανδρος, Επίσκοπος Μύρων, και Ερμαίος, Πρεσβύτερος, οι Ιερομάρτυρες
- Ο Άγιος Πορφύριος ο Μίμος, προστάτης των ηθοποιών
- Ο Άγιος Ιωάννης ο Βατάτζης, βασιλέας και ελεήμονας
- Ο Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης ο Ομολογητής, ο εν Δράμα
Ανατολή ήλιου: 06:54 - Δύση ήλιου: 17:23
Σελήνη 13.4 ημερών
