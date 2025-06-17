Βορίδης για τον πατέρα του 12χρονου στον Άραχθο: Το κράτος θα χορηγήσει άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

«Το ελληνικό κράτος θα χορηγήσει άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, η οποία θα επιτρέψει στον πατέρα να πάει και να επιστρέψει, προκειμένου να κάνει τη νεκρώσιμη ακολουθία στην Αλβανία και μετά να επιστρέψει η οικογένεια, αν το θέλει» τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Μάκης Βορίδης, αναφερόμενος στην κηδεία του 12χρονου που έχασε τη ζωή του στον ποταμό Άραχθο.

«Πρόκειται για μία διευκόλυνση της μετακίνησής του» είπε ο κ. Βορίδης μιλώντας στο Action 24 και πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει τέτοιες «εξαιρετικές» περιπτώσεις.

Για τον άνθρωπο που έκανε τη διάσωση είπε ότι υπάρχει διαφορετικό πλαίσιο από το υπουργείο Εσωτερικών με την απόδοση τιμητικής ιθαγένειας.

Αν δεν γίνει από το υπουργείο Εσωτερικών, προφανώς κάτι θα μπορέσουμε να κάνουμε εμείς, είπε ο κ. Βορίδης.

Πηγή: skai.gr

