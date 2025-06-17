Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είχε την τιμή να υποδεχθεί την πρόεδρο του πανεπιστημίου Yale, Μόρι ΜακΊννις (Maurie McInnis), καθώς και τον τέως πρόεδρο και διεθνούς φήμης καθηγητή Ψυχολογίας, Πίτερ Σάλοβεϊ (Peter Salovey), σε μια ιστορική συνάντηση που ενίσχυσε περαιτέρω τους ακαδημαϊκούς δεσμούς μεταξύ των δύο πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη της νέας προέδρου του πανεπιστημίου Yale εκτός ΗΠΑ, γεγονός που, από πλευράς ΕΚΠΑ χαρακτηρίζεται «ξεχωριστή τιμή για την Ελλάδα και το πρώτο και μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας».

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή, αφ' ενός την τελετή αναγόρευσης του καθηγητή Σάλοβεϊ σε Επίτιμο Διδάκτορα του τμήματος Ιατρικής του ΕΚΠΑ, η οποία έλαβε χώρα την περασμένη Κυριακή 15 Ιουνίου 2025, στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών, και αφ' ετέρου την έναρξη του πρώτου κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Dual Μasters Degree) μεταξύ του πανεπιστημίου Yale (υπεύθυνος καθηγητής: Βασίλης Βασιλείου) και του Πανεπιστημίου Αθηνών (υπεύθυνος καθηγητής: Νικόλαος Θωμαΐδης).

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από πλευράς ΕΚΠΑ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη διεθνή συνεργασία στην ανώτατη εκπαίδευση, την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, καθώς και τη διεύρυνση υφιστάμενων και την ανάπτυξη νέων κοινών συνεργειών μεταξύ του ΕΚΠΑ και του Yale.

Η παρουσία της κ. ΜακΊννις και του κ. Σάλοβεϊ, σύμφωνα με το ΕΚΠΑ, «ενισχύει τον ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των δύο πανεπιστημίων και υπογραμμίζει τη σημασία των ακαδημαϊκών συνεργειών στην προώθηση της γνώσης και της επιστημονικής συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο». Παράλληλα, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αθηνών σχεδιάζεται συνέχιση και εμβάθυνση της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Yale, προς όφελος των φοιτητών, των ερευνητών και της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.

Το πρώτο κοινό (Dual) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών μεταξύ του πανεπιστημίου Yale και του Πανεπιστημίου Αθηνών θα αρχίσει τη λειτουργία του το 2026 και θα χρηματοδοτηθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Οι ηγεσίες και των δύο ιδρυμάτων εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίησή τους για τη σημαντική στήριξη από το υπουργείο Παιδείας, ενώ καταλυτική είναι και η στήριξη από το Yale Club της Ελλάδας.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, τόνισε χαρακτηριστικά για την παρουσία των κ.κ. ΜακΊννις και Σάλοβεϊ ότι «είναι συμβολική και ουσιαστική· αναδεικνύει τις δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας και την κοινή μας δέσμευση στην αριστεία, την έρευνα και την προαγωγή της γνώσης χωρίς σύνορα».

«Η αναγόρευση του καθηγητή Σάλοβεϊ - ενός πρωτοπόρου στον τομέα της συναισθηματικής νοημοσύνης και διακεκριμένου ακαδημαϊκού - σε Επίτιμο Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής αποτελεί αναγνώριση του εξαιρετικού του έργου και ταυτόχρονα ευκαιρία για περαιτέρω προσέγγιση των δύο ιδρυμάτων», πρόσθεσε και συμπλήρωσε:

«Το Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεχίζει δυναμικά την εξωστρεφή του πορεία, επιδιώκοντας στρατηγικές συμπράξεις με κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Η σημερινή ημέρα αποτελεί σταθμό σ' αυτή την πορεία και ένα ακόμα βήμα για ένα πανεπιστήμιο ανοικτό, σύγχρονο και διεθνώς διασυνδεδεμένο».

Αξίζει να σημειωθεί για τον κ. Σάλοβεϊ, ότι από την ένταξή του στο Yale το 1986, μελέτησε τις συνδέσεις μεταξύ συναισθημάτων, επικοινωνίας και συμπεριφοράς με ιδιαίτερη έμφαση στη συναισθηματική νοημοσύνη. Ο ρόλος του ήταν κομβικός σε πολλά προγράμματα του Yale, συμπεριλαμβανομένου του Εργαστηρίου Υγείας, Συναισθημάτων και Συμπεριφοράς, του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας για το AIDS και του Ερευνητικού Προγράμματος Πρόληψης και Ελέγχου του Καρκίνου.

Ο κ. Σάλοβεϊ ανέπτυξε ένα ευρύ θεωρητικό πλαίσιο που ονομάζεται «συναισθηματική νοημοσύνη», μία έννοια-σταθμό στην ψυχολογική επιστήμη, η οποία συνέβαλε στην κατανόηση της σημασίας των συναισθηματικών δεξιοτήτων στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Το επιστημονικό του έργο αποτυπώνεται σε περισσότερα από δώδεκα βιβλία -μεταφρασμένα σε έντεκα γλώσσες- και σε εκατοντάδες άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι για την έρευνα και τη διδασκαλία του έχει βραβευτεί με πολλά και σημαντικά διεθνή βραβεία. Το 2013 έγινε μέλος στην Αμερικανική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών και στην Εθνική Ακαδημία Ιατρικής.

Ωστόσο, εκτός από την ακαδημαϊκή του πορεία, αξιοσημείωτη είναι και η διοικητική σταδιοδρομία του κ. Σάλοβεϊ. Διετέλεσε ως ο εικοστός τρίτος πρόεδρος του πανεπιστημίου Yale, το οποίο είναι ένα από τα αρχαιότερα και επιφανέστερα ακαδημαϊκά ιδρύματα διεθνώς, και όπου κατέχει την έδρα Chris Argyris στην Ψυχολογία. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρόεδρος, ηγήθηκε της ανάπτυξης νέων προγραμμάτων και εγκαταστάσεων, καθοδήγησε την αναδιοργάνωση τμημάτων και σχολών του Yale, ίδρυσε το Jackson School of Global Affairs, και μετέτρεψε το Yale School of Public Health σε μια διεθνούς κύρους ανεξάρτητη Σχολή. Για τον κ. Σάλοβεϊ, η εξασφάλιση πρόσβασης στο Yale σε φοιτητές από όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από το οικονομικό τους υπόβαθρο, υπήρξε προτεραιότητα.

«Η αφοσίωσή του στην επιστήμη, η απαρέγκλιτη προσήλωσή του στις αρχές της ακαδημαϊκής αριστείας, η αδιάκοπη προσφορά του προς την κοινωνία και το όραμά του για μία ανώτατη εκπαίδευση ανοιχτή και καινοτόμο καθιστούν τον καθηγητή Σάλοβεϊ φωτεινό παράδειγμα και πηγή έμπνευσης για τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και για τις επόμενες γενιές ακαδημαϊκών ηγετών», σχολίασε σχετικά ο κ. Σιάσος για τον κ. Σάλοβεϊ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.