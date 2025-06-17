Συνολικά 26.874 επιταγές κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ενεργοποιήθηκαν σε τουριστικά καταλύματα της χώρας κατά το διάστημα από την 1η έως την 15η Ιουνίου 2025.

Ως δημοφιλέστερος προορισμός αναδείχθηκε η Εύβοια, ενώ ακολουθούν η Χαλκιδική και η Πιερία.

Οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα, που επιλέγουν από το Μητρώο Παρόχων, κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Για διαμονή σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και Σάμο, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, ενώ για διαμονή σε Β. Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία, εκτός των Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Εκτός από τη διαμονή σε καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Η συμμετοχή των δικαιούχων-ωφελουμένων ανέρχεται σε 25%, ενώ, για ΑμεΑ, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι επιταγές του προγράμματος 2024-2025 πρέπει να ενεργοποιηθούν έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

