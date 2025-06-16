Σε Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία τα όργανα του 12χρονου που χάθηκε στον Άραχθο

Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η διαδικασία μεταμόσχευσης των οργάνων του 12χρονου Λεώνη που χάθηκε στα νερά του Αράχθου.

Η τελική λίστα με τους λήπτες των οργάνων έχει καταρτιστεί και η διαδικασία αφαίρεσης των οργάνων θα ξεκινήσει στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων αρχικά θα αφαιρεθούν η καρδιά και οι πνεύμονες του μικρού αγοριού.

Οι πνεύμονες θα μεταμοσχευθούν σε λήπτη που βρίσκεται στο Ανόβερο της Γερμανίας και η καρδιά σε ασθενή στο Μπάρι της Ιταλίας. Για τον λόγο αυτό θα στηθεί αεροδιακομιδή μέσω Αράξου.

Όλα αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι δε θα προκύψει πρόβλημα με κάποιο από τα μοσχεύματα κατά την αφαίρεση τους. Στη Θεσσαλονίκη ένας 19χρονος στο Ιπποκράτειο, θα λάβει ένα νεφρό και το πάγκρεας του παιδιού.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα μεταμόσχευση παγκρέατος με δότη ένα παιδί. Το ήπαρ θα μεταμοσχευθεί σε ασθενή που βρίσκεται επίσης στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι κερατοειδής θα μεταμοσχευθουν σε λήπτες στην Αθήνα, όπως και ο δεύτερος νεφρός του 12χρονου. Η όλη διαδικασία αναμένεται να κρατήσει 6 με 7 ώρες μέχρι τα μοσχεύματα να αναχωρήσουν από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, που πρωτοστατεί στο θέμα των μεταμοσχεύσεων.

