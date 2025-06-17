Έρχεται στην Αθήνα η Άνγκελα Μέρκελ

Η πολιτικός που καθόρισε την πορεία της Ευρώπης επί σχεδόν δύο δεκαετίες επιστρέφει στην Αθήνα για μία και μοναδική ζωντανή συνέντευξη με τον διευθυντή της «Καθημερινής», Αλέξη Παπαχελά.

Η Άνγκελα Μέρκελ θα απαντήσει σε ερωτήματα για την προσωπική της διαδρομή, άλλωστε πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο το βιβλίο της με τίτλο «Ελευθερία».

Τι λέει όμως σήμερα για όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη και στον κόσμο;

Τι της έλεγαν οι Έλληνες πολιτικοί την κρίσιμη περίοδο της οικονομικής κρίσης;

Πόσο πραγματικά κινδύνευσε η χώρα μας να βρεθεί εκτός Ευρωζώνης το καλοκαίρι του 2015;

Οι απαντήσεις την Τετάρτη 2 Ιουλίου, στις 18.30, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Την εκδήλωση μπορούν να παρακολουθήσουν αποκλειστικά οι συνδρομητές της «Καθημερινής». Για την είσοδο απαιτείται προεγγραφή και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η συζήτηση της Άνγκελα Μέρκελ και του Αλέξη Παπαχελά θα διεξαχθεί στα γερμανικά και στα ελληνικά με πλήρη διερμηνεία και στις δύο γλώσσες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.