Ισχυρή έκρηξη σε νυχτερινό μαγαζί στη Μιχαλακοπούλου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πίσω από το Χίλτον το σημείο, οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για πυρκαγιά που προκλήθηκε μετά από έκρηξη - Έχουν ήδη σπεύσει η πυροσβεστική και η αστυνομία

Έκρηξη σε νυχτερινό μαγαζί στη Μιχαλακοπούλου, στη συμβολή με την οδό Μέξη, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης!

Η γνωστή ντισκοτέκ της περιοχής "Jacky O" που βρίσκεται πίσω από το Χίλτον, ήταν κλειστή και ευτυχώς οι πρώτες πληροφορίες μιλούν μόνο για υλικές ζημιές και όχι για θύματα ή τραυματίες.

Στην περιοχή έσπευσε και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Ψάχνουν πιθανούς εκρηκτικούς μηχανισμούς σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Πρέπει να σημειωθεί, πως δίπλα ακριβώς στο νυχτερινό μαγαζί είναι γνωστό μεγάλο ξενοδοχείο των Ιλισίων. 

