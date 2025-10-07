Έκρηξη σε νυχτερινό μαγαζί στη Μιχαλακοπούλου, στη συμβολή με την οδό Μέξη, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης!

Η γνωστή ντισκοτέκ της περιοχής "Jacky O" που βρίσκεται πίσω από το Χίλτον, ήταν κλειστή και ευτυχώς οι πρώτες πληροφορίες μιλούν μόνο για υλικές ζημιές και όχι για θύματα ή τραυματίες.

Στην περιοχή έσπευσε και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Ψάχνουν πιθανούς εκρηκτικούς μηχανισμούς σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Πρέπει να σημειωθεί, πως δίπλα ακριβώς στο νυχτερινό μαγαζί είναι γνωστό μεγάλο ξενοδοχείο των Ιλισίων.

Πηγή: skai.gr

