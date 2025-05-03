Την εμπλοκή της 39χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της μετά από ισχυρή έκρηξη βόμβας σήμερα το πρωί έξω από υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εξετάζει η Αστυνομία.

Αστυνομικές πήγες αναφέρουν ότι η γυναίκα ήταν αυτή που έβαζε τη βόμβα και έσκασε στα χέρια της από κακό χειρισμό.

Η γυναίκα ακρωτηριάστηκε στο χέρι από την έκρηξη, της έγινε ΚΑΡΠΑ κατά τη μεταφορά της στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ, η γυναίκα έχει απασχολήσει την αστυνομία για υποθέσεις του κοινού ποινικού δικαίου και εξετάζεται αν σχετίζεται με τον μηχανισμό που εξερράγη.

Σύμφωνα με πήγες από την αστυνομία και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η 39χρονη άνηκε στο περιβάλλον γνωστού αντιεξουσιαστή (της Ομάδας Τζιώτη), ο οποίος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για βομβιστικές επιθέσεις και ληστείες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Η 39χρονη μάλιστα είχε συλληφθεί μαζί με τον αντιεξουσιαστή μετά από ληστεία τράπεζας τον Σεπτέμβριο του 2021, φέροντας ένα Καλάσνικοφ σε σακίδιο πλάτης και είχε φυλακιστεί.

Η ίδια ομάδα βρίσκεται και πίσω από την αποστολή δέματος – βόμβα στο Εφετείο Θεσσαλονίκης τον Φεβρουάριο του 2024, με αποδέκτη την πρόεδρο Εφετών. Ευτυχώς τότε τον παγιδευμένο φάκελο είχε βρει ο στρατιωτικός άντρας της, πριν σκάσει.

Ωστόσο η 38χρονη δεν κατηγορήθηκε ποτέ για συμμετοχή της στη συγκεκριμένη αποστολή.

Στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και συλλέγουν στοιχεία.

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. έχουν συλλέξει από το πρωί υπολείμματα της έκρηξης που ελέγχονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, περιγραφές και υλικό από κάμερες παρακείμενων καταστημάτων και ερευνούν τα ακριβή χαρακτηριστικά του μηχανισμού και της εκρηκτικής ύλης που χρησιμοποιήθηκε.

«Η Αντιτρομοκρατική βρίσκεται στο σημείο, όταν υπάρχει έκρηξη πάντα ενημερώνεται», τόνισε η κ. Δημογλίδου.

Ωστόσο, την υπόθεση έχει αναλάβει να διερευνήσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.