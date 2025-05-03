Σύλληψη διακινητή, που μετέφερε 4 αλλοδαπούς, στο λιμάνι της Καβάλας

Λιμενικοί εντόπισαν τέσσερις αλλοδαπούς και συνέλαβαν τον 57χρονο, επίσης αλλοδαπό, διακινητή τους, σε έλεγχο που πραγματοποίησαν χθες το βράδυ, στο λιμάνι της Καβάλας. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος διαπίστωσαν ότι ο 57χρονος οδηγός ενός φορτηγού οχήματος με επικαθήμενο, μετέφερε στον χώρο του επικαθήμενου τους τέσσερις αλλοδαπούς - δύο άνδρες και δύο ανήλικα - οι οποίοι στερούνταν των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων, με σκοπό να τους μεταφέρει παράνομα στην Ελλάδα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν το φορτηγό όχημα και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

