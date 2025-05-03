Ο Δήμος Αθηναίων συγκάλεσε την Τρίτη 29 Απριλίου το Κλιματικό Φόρουμ της Αθήνας με ειδικό θέμα το ποδήλατο, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών. Στη διευρυμένη διαβούλευση με Φορείς, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και Υπηρεσίες, έγινε εκτενής συζήτηση για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ποδηλατικού δικτύου στην πρωτεύουσα.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, δήλωσε: «Για 1η φορά, ο Δήμος Αθηναίων, μέσα από διευρυμένες συνεργασίες και συνέργειες, αποκτά ένα συγκροτημένο και εφαρμόσιμο σχέδιο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την ορθή και ασφαλή ανάπτυξη του ποδηλάτου στην πόλη, όπως σε όλες τις σύγχρονες μεγαλουπόλεις. Η Αθήνα ''κάνει πετάλι'' προς τη σωστή κατεύθυνση, ώστε να καταστεί το ποδήλατο μια ασφαλής εναλλακτική μικροκινητικότητας, άθλησης και ψυχαγωγίας στην πόλη».

Ο Αντιδήμαρχος Κλιματικής Διακυβέρνησης & Κοινωνικής Οικονομίας, Νίκος Χρυσόγελος, τόνισε: «Είναι μία σημαντική μέρα γιατί συζητάμε για το συμπεριληπτικό Σχέδιο του Δήμου Αθηναίων, που δεν αφορά μόνο τους ήδη ποδηλάτες -όπως είμαι και εγώ άλλωστε- αλλά αναφέρεται και στη χρήση του ποδηλάτου ως εργαλείου βελτίωσης της ζωής στην πόλη, του κλίματος, φυσικά, της προσωπικής υγείας, της τοπικής οικονομίας και των γειτονιών».

Στο πλαίσιο του Κλιματικού Φόρουμ Αθήνας συζητήθηκαν οι βασικοί πυλώνες του Σχεδίου:

H δημιουργία 15 χλμ. Δημοτικού Δικτύου ασφαλών ποδηλατικών διαδρομών που θα γίνει με ευθύνη του Δήμου με χρηματοδότηση μέσω OXE, και 2 χλμ. στην Ιερά Οδό, στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης.

H δημιουργία Μητροπολιτικού Δικτύου που θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια και περιλαμβάνει τμήμα περίπου 8 χλμ. αποκλειστικής λωρίδας ποδηλατόδρομου στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Βόρειου Ποδηλατικού Άξονα.

H κατάληξη στην Αθήνα των Ευρωπαϊκών ποδηλατικών διαδρομών Eurovelo 8 και Eurovelo 11, ώστε να ενταχθεί και η Αθήνα στις μεγάλες ποδηλατικές διαδρομές της Ευρώπης.

H δημιουργία δικτύου 50 σταθμών στάθμευσης ποδηλάτων και φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων προς ενοικίαση, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση που προέρχεται από το πρόγραμμα Smart Cities. Οι σταθμοί αυτοί προγραμματίζονται να απλωθούν και στις γειτονιές και όχι μόνο στα τουριστικά σημεία και να συνδέονται με τους ποδηλατόδρομους, ώστε να αυξηθεί η χρήση του ποδηλάτου και από τους κατοίκους που δεν είναι ήδη ποδηλάτες.

Ο Δήμος Αθηναίων δίνει έμφαση σε ασφαλείς ποδηλατικές διαδρομές για την πρόσβαση των παιδιών στα σχολεία, τη σύνδεση με τους σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και τη δημιουργία ασφαλών διαδρομών μέσα στις γειτονιές, στο πλαίσιο του concept της «ανοιχτής γειτονιάς των 15 λεπτών» και της ποιοτικότερης μετακίνησης όλων.

Στο Φόρουμ συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευθ. Μπακογιάννης, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής, καθηγητές Πανεπιστημίων, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», η ΕΒΕΕ, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, το Διεθνές Ινστιτούτο για το Κλίμα, το Ecocity, η Ποδηλατική Κοινότητα, συγκοινωνιολόγοι, πολιτικοί μηχανικοί, μελετητές, Ποδηλατικοί Σύλλογοι, η Εκπαιδευτική Κοινότητα, ο Γενικός Γραμματέας, Δημοτικοί Σύμβουλοι και στελέχη του Δήμου Αθηναίων.

Χαιρετισμό έστειλε η Υπουργός Τουρισμού, Ο. Κεφαλογιάννη και ο Επίτροπος, Α. Τζιτζικώστας, αρμόδιος για τις βιώσιμες μεταφορές και τον τουρισμό και μεταξύ άλλων και για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για το Ποδήλατο.

Συμμετείχαν με παρεμβάσεις τους και η Αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης & Ανθεκτικότητας, Μ. Ευαγγελίδου, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Δημοτικής Αποκέντρωσης και Ενδυνάμωσης Κοινοτήτων, Β. Μπάρκα, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Iστορικής Ανάδειξης της Πόλης των Αθηνών, Α. Σκουμπουρδή, οι Πρόεδροι της 6ης και 5ης Δημοτικής Κοινότητας και εκπρόσωπος της ΣΤΑΣΥ.

Δείτε φωτογραφίες στον σύνδεσμο: https://shared.cityofathens.gr/index.php/s/AGoMwAopdctD88J

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

