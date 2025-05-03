Στην απομάκρυνση του Λιμενάρχη Αλοννήσου προχώρησε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έπειτα από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο λιμάνι του νησιού στις 27 Απριλίου 2025 όταν κατά τη διάρκεια επιβίβασης επιβατών σε πλοίο, κόπηκε κάβος, προκαλώντας πανικό και θέτοντας σε κίνδυνο επιβάτες και πλήρωμα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, ο οποίος σε δημόσια ανάρτησή του στο διαδίκτυο χαρακτήρισε το συμβάν «εξαιρετικά επικίνδυνο». «Είμαι απολύτως ξεκάθαρος: Σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει καμία απολύτως ανοχή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα με την εντολή προς τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος για διενέργεια ΕΔΕ, απομακρύνεται και ο Λιμενάρχης Αλοννήσου. Ήταν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο συμβάν που έθεσε σε κίνδυνο επιβάτες και πλήρωμα. Είμαι απολύτως ξεκάθαρος: Σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει καμία απολύτως… — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) May 3, 2025

Σημειώνεται ότι με εντολή του υπουργού προς τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχο Λ.Σ. Τρύφωνα Κοντιζά, διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό και να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές αναλογούν.

Η εντολή για ΕΔΕ αφορά επίσης και δεύτερο σοβαρό περιστατικό, που σημειώθηκε στις 30 Απριλίου 2025 σε πλοίο της γραμμής Σύρου - Πειραιά, όταν καταπέλτης αποκαταστάθηκε εν πλω από το πλήρωμα, πρακτική που ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας διαβεβαιώνει ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά παντός υπευθύνου και υπογραμμίζει πως η ασφάλεια στις θαλάσσιες συγκοινωνίες παραμένει αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.