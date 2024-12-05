Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Βόλο, με σχολικό λεωφορείο που μετέφερε παιδιά ΑμεΑ.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 10:45 και στη συμβολή των οδών Ελλησπόντου και Περίνθου, ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου υπό συνθήκες που διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας έχασε τον έλεγχο και «καρφώθηκε» πάνω σε μονοκατοικία.

Στο λεωφορείο επέβαιναν οι μαθητές, αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί η Τροχαία Βόλου.

Πηγή: skai.gr

