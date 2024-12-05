Συνελήφθησαν πάνω από 10 οπαδοί σε περιοχές της Αττικής για διακίνηση ναρκωτικών

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης 5/12 επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί πάνω από 10 άτομα, οπαδοί που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ακόμα και μέσα στο γήπεδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.