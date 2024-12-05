Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνελήφθησαν πάνω από 10 οπαδοί σε περιοχές της Αττικής για διακίνηση ναρκωτικών

Επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών σε περιοχές της Αττικής - Έχουν συλληφθεί πάνω από 10 άτομα, οπαδοί που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών

Αστυνομία

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης 5/12 επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές της Αττικής. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί πάνω από 10 άτομα, οπαδοί που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ακόμα και μέσα στο γήπεδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: συλλήψεις οπαδοί Ναρκωτικά Αττική διακίνηση ναρκωτικών
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark