Συνελήφθησαν πάνω από 10 οπαδοί σε περιοχές της Αττικής για διακίνηση ναρκωτικών

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης 5/12 επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές της Αττικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί πάνω από 10 άτομα, οπαδοί που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ακόμα και μέσα στο γήπεδα.
Πηγή: skai.gr
- Θεσσαλονίκη: Νέα καταγγελία κατά του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου, για καθυστέρηση στα αποτελέσματα βιοψίας
- Στο ψυχιατρείο μετά την απολογία του ο 47χρονος που μαχαίρωσε τον σκύλο του - Ένταση έξω από τα δικαστήρια
- Να φύγουν από το «Παίδων» προσπάθησαν τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του αστυνομικού της Βουλής
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.