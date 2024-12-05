Στο ψυχιατρείο οδηγείται μετά την απολογία του ο 47χρονος που συνελήφθη για τη βίαιη θανάτωση του σκύλου του «Ήρα» στην οδό Κερκύρας στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με την ανακριτική απόφαση, εφόσον η ψυχική υγεία του 47χρονου αποκατασταθεί, θα αφεθεί ελεύθερος με τον όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του, δύο φορές τον μήνα.

Η υπεράσπιση του κατηγορουμένου για την αποτρόπαια πράξη σε βάρος της σκυλίτσας του Ήρας υπέβαλε στον δικαστικό λειτουργό αίτημα προκειμένου ο κατηγορούμενος να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, αίτημα που έγινε δεκτό.

Κατά τη μεταγωγή του 47χρονου στο ανακριτικό γραφείο, δημιουργήθηκε ένταση καθώς έξω από τα δικαστήρια από μέλη φιλοζωικών οργανώσεων που επιχείρησαν να λιντσάρουν τον 47χρονο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο δελτίο του ΣΚΑΪ, φως στην υπόθεση και στο γεγονός αν ο κατηγορούμενος σχετίζεται με τον θάνατο άλλων 7 αδέσποτων ζώων, αναμένεται να ρίξει η κατάθεση μάρτυρα «κλειδί».

Οι συνήγοροι υπεράσπισης της κατηγορίας, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποστηρίξουν ότι η μάρτυρας έχει δει τον 47χρονο να σκοτώνει αδέσποτες γάτες και να την έχει απειλήσει ότι αν μιλήσει θα κινηθεί εναντίον.

Έξω από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων είχαν συγκεντρωθεί από το πρωί μέλη φιλοζωικών οργανώσεων που ανέμεναν τον 47χρονο τον οποίο αποδοκίμασαν έντονα όταν πέρασε το κατώφλι του ανακριτή.

Το μεσημέρι δημιουργήθηκε ένταση, όταν ο κατηγορούμενος βγήκε καθώς ολοκληρώθηκε η απολογία του.

Υπενθυμίζεται, πως ο 47χρονος κατηγορούμενος, απολογήθηκε για το κακούργημα της θανάτωσης ζώου συντροφιάς.

Την αστυνομία κάλεσε γείτονας και αυτόπτης μάρτυρας της φρικτής πράξης του 47χρονου. Από νωρίς το πρωί έξω από τα δικαστήρια βρίσκονταν μέλη φιλοζωικών οργανώσεων που αποδοκίμασαν τον 47χρονο κατηγορούμενο, ενώ ήδη οι δικηγόροι τους έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη γειτονιά του δράστη ο 47χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν και τα περιστατικά θανάτωσης επτά αδέσποτων γατών στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης.

Πηγή: skai.gr

