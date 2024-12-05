Νέα καταγγελία κατά του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Νέα καταγγελία για μεγάλη καθυστέρηση στα αποτελέσματα βιοψίας στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, είδε το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά από 65χρονο απόστρατο συνταγματάρχη του Ελληνικού Στρατού, ο οποίος ανέφερε ότι έμαθε πως έχει καρκίνο με καθυστέρηση 8 μηνών.

Ο ίδιος μετέβη το πρωί στο Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης για να καταθέσει, στο πλαίσιο της μήνυσης που είχε υποβάλει πριν από λίγες μέρες, για τον ίδιο λόγο, ένας 55χρονος αστυνομικός.

Συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του και αναφερόμενος στη δική του περιπέτεια, ο 65χρονος σημείωσε τα εξής:

«Τον Ιούνιο του 2019 έβγαλα ένα μόρφωμα στο πόδι, στη δεξιά κνήμη. Έκανα επέμβαση στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο και είπα στον γιατρό που με χειρούργησε να στείλω τη βιοψία έξω. Του το είπα δύο φορές μάλιστα. Μου απάντησε πως δεν υπάρχει λόγος. Ύστερα από τρεις μήνες τον ενόχλησα πάλι αλλά δεν πήρα καμία απάντηση. Ξανά και ξανά τον πήρα τηλέφωνο. Στους 7 μήνες, τον Ιανουάριο του 2020 βγήκαν στο πόδι μου δύο μικρά ογκίδια και τον πήρα τηλέφωνο. Μου είπε μην ανησυχείς θα τα βγάλουμε. Η βιοψία τίποτα…

Τον Φεβρουάριο πήρα τηλέφωνο στον υπεύθυνο για τη βιοψία και του λέω "τι γίνεται; την περιμένω τόσο καιρό". Μου είπε "πάρε σε δυο μέρες" και τότε μου λέει κυνικά και ψυχρά "έχεις κακοήθεια"». Ο καταγγέλλων διερωτήθηκε πού ήταν τα ευρήματα αυτά ξεχασμένα και χαμένα και πρόσθεσε: «ευτυχώς δεν έκανε μετάσταση. Πιστεύω στη δικαιοσύνη, πιστεύω θα βρεθεί η αλήθεια. Λυπάμαι πραγματικά γιατί κανένας δεν πρέπει να παίζει με τη ζωή μας».

Υπενθυμίζεται ότι για την περίπτωση του 55χρονου αστυνομικού διατάχθηκε ΕΔΕ με εντολή του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας Νίκου Δένδια. Με την μήνυσή τού ο αστυνομικός στρέφεται εναντίον δύο γιατρών, ζητώντας να διωχθούν ποινικά για το αδίκημα της έκθεσης που είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη. Τους εγκαλεί διότι υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2022 σε χειρουργική επέμβαση για οξεία σκωληκοειδίτιδα κι έναν χρόνο αργότερα τον ενημέρωσαν, με βάση τα αποτελέσματα της βιοψίας, ότι επρόκειτο για καρκίνο.

Πηγή: skai.gr

