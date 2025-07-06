Μετά από αρκετά χρόνια προσπαθειών τόσο από πλευράς του Οργανισμού Λιμένος Βόλου όσο και από πλευράς της Hellenic Seaplanes, σήμερα πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες πτήσεις υδροπλάνων από τον λιμένα Βόλου.

Το αεροσκάφος τύπου CESSNA CARAVAN 208 έφτασε στον λιμένα Βόλου, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει 2 πτήσεις περιηγητικού τύπου στην ευρύτερη περιοχή. Το αεροσκάφος, θα αναχωρήσει από τον λιμένα Βόλου με προορισμό την Αθήνα στις 5 το απόγευμα.

Παράλληλα, στην περιοχή συνέδραμε κατάλληλο ταχύπλοο σκάφος για λόγους ασφαλείας.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: thenewspaper.gr

