Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ νεαρών κουκουλοφόρων σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 5 τα ξημερώματα στο κέντρο του Βόλου. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των Γεγονότων, το επεισόδιο ξεκίνησε από την συμβολή των οδών Ιάσονος και Μαυροκορδάτου, απέναντι από την Θόλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συνεχίστηκε με κυνηγητό, πετροπόλεμο και καρεκλοπόλεμο, μέχρι την Πολυμέρη και τους γύρω δρόμους.

«Στόχος» έγινε ένας νεαρός με μαύρα ρούχα και κουκούλα, ο οποίος κρατώντας στα χέρια του σίδερο μήκους ενός μέτρου περίπου, βγήκε πεζός στην Ιάσονος από την Μαυροκορδάτου, αφού νωρίτερα προκάλεσε φθορές σε επιχείρηση της περιοχής. Μαζί του φέρεται να ήταν δυο ακόμη άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο.

Όταν ο νεαρός που κινούταν πεζός έφτασε κοντά στα «Πεζούλια», στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου, εμφανίστηκαν ξαφνικά περίπου 10 άτομα, επίσης με μαύρα ρούχα και κουκούλες, που άρχισαν να τον κυνηγούν. Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες είδαν να εκτοξεύονται εναντίον του πέτρες, ξύλα, ακόμη και καρέκλες από τις καφετέριες της περιοχής. Ο νεαρός με το σίδερο συνέχισε να τρέχει και, διασχίζοντας το πάρκο, ανέβηκε έως την οδό Πολυμέρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ανθρωποκυνηγητό συνεχίστηκε στους γύρω δρόμους, ενώ στο μεταξύ είχε ειδοποιηθεί η αστυνομία από αυτόπτη μάρτυρα του επεισοδίου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει ενημέρωση για τυχόν συλλήψεις ή προσαγωγές.

Πηγή: gegonota.new

